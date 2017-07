Otra de Trump, ahora hace callar a una periodista en un encuentro con jóvenes

Fiel a su estilo de magnate-patrón, el Presidente Donald Trump volvió a tener un impasse con un periodista. Esta vez el Mandatario estadounidense hizo callar a una reportera que intentó hacerle dos preguntas durante una sesión de fotos en la Casa Blanca. Mientras Trump posaba ante las cámaras junto a un grupo de alumnos en práctica, la periodista Catherine Lucey, de Associated Press (AP), le preguntó primero si debía renunciar el fiscal general Jeff Sessions, a lo que Trump responde con una mueca, ante las risas de los asistentes, según se aprecia en un video publicado ayer por El País.

Luego la periodista insiste y ahora le consulta por la reforma sanitaria que sustituirá al “Obamacare”. Entonces Trump, visiblemente irritado, le contesta “¡Silencio!”. Y agrega: “Verán, ella no debe hacer eso. Pero lo hacen (los periodistas). Ha roto un código preguntándome ahora, pero no les importa hacerlo, ni romper las normas”, instruyó Trump, un doctorado en buenas costumbres.

Este episodio recuerda otro, ocurrido en febrero pasado, cuando en su primera conferencia de prensa como Presidente electo, Trump se negó a responder las preguntas de un periodista de CNN. “No, tú no, tu organización… cállate. No seas mal educado, no te voy a conceder una pregunta, ustedes dan noticias falsas”, pataleó en esa oportunidad.

No ha sido la única polémica del día, porque además, volvió a criticar al fiscal general, Jeff Sessions, esta vez porque, a su parecer, ha tomado una postura “muy débil” en la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton. Trump criticó a Sessions utilizando, una vez más, su cuenta de Twitter, donde escribió: “El Fiscal General Jeff Sessions ha tomado una muy débil posición sobre los crímenes de Hillary Clinton (¿dónde están los correos electrónicos y el servidor del DNC -Comité Nacional Demócrata-?) y las filtraciones de inteligencia!”.

No es la primera vez que el Mandatario critica al fiscal general, a quien él mismo nombró en el cargo. La semana pasada lo cuestionó por su gestión en la investigación por la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Sessions se abstuvo de supervisar dicha investigación luego de que The Washington Post informara que se reunió dos veces con el embajador ruso Sergei Kisliak durante la campaña.

Con los Boy Scouts

Otra actividad en la que tuvo una participación polémica fue en la reunión anual de los Boys Scouts, en la que partió diciendo “¿Quién demonios quiere hablar de política cuando estoy frente a los Boy Scouts?”, pero su lengua y memoria volvieron a fallar en Glen Jean, Virginia Occidental, porque de inmediato se puso a despotricar contra Hillary Clinton, Barack Obama, los medios de comunicación y otros enemigos que ve a diario, incluso a gente cercana, como su secretario de Salud, Tom Price, a quien amenazó con despedirlo (en tono de broma sí, pero con Trump nunca se sabe) si no logra que la ley de salud sea derogada, votaciones que se iniciaron ayer en el Senado.

La participación de Trump ante los 40 mil jóvenes (de entre 12 y 18 años) que participaron del Jamboree mundial (que se efectúa cada cuatro años) no cayó bien en los organizadores, que antes del encuentro advirtieron que “los Boys Scouts de EE.UU. son completamente no partidista y no promueven ninguna posición, producto, servicio, candidato o filosofía política (…) La invitación a visitar el Jamboree Nacional es una larga tradición y de ninguna manera respalda algún partido político o políticas específicas”.