Policía encontró 200 millones de bolívares en vehículo de opositora Lilian Tintori

Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, confirmó que los 200 millones de bolívares en efectivo (más de 60.000 dólares al cambio oficial, unos 38 millones de pesos chilenos) hallados en un vehículo le pertenecen y denunció que hay un “montaje” en su contra para tratar de demostrar que hace “algo ilegal”.

La esposa de López indicó que este dinero está destinado a pagar “gastos familiares urgentes” de su “abuelita que tiene 100 años y está hospitalizada desde hace días”, según un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció el hallazgo por parte de la policía científica (CICPC) de esos 200 millones de bolívares en efectivo dentro de un vehículo de un familiar del opositor López, que está en arresto domiciliario.

Tras esto, Tintori aseguró que le dijo “de frente” a los “CICPC la verdad: El carro es mío y el dinero destinado a estos gastos familiares urgentes”.

En ese sentido, denunció que están “orquestando” un montaje en su contra, “tratando de mostrar que hacemos algo ilegal. No tienen moral, por eso nadie les cree”.

“Como siempre, dimos la cara, con la verdad. No tengo nada que esconder”, agregó, al tiempo que pidió a quienes la persiguen a ella y sus familiares “que respeten el dolor familiar”.

Según reveló Saab en el noticiero del canal estatal VTV, el CICPC le informó de que los billetes estaban distribuidos en “cuatro cajas de madera” dentro de un vehículo interceptado por la policía científica en el sector Los Palos Grandes del este de Caracas.

El fiscal explicó que un fiscal encargado de “delitos comunes” ha sido designado para el caso, del que dijo no poder ofrecer más detalles cuando el presentador de la cadena estatal le preguntó si el dinero podría estar destinado a la financiación de algún “grupo”.

Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión por hechos de violencia sucedidos al finalizar una marcha convocada por él, tiene una medida cautelar de arresto domiciliario que le fue otorgada el pasado julio y durante ese mismo mes le fue revocada, por lo que pasó varios días en prisión.

