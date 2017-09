Reino Unido: Detienen a sospechoso por atentado en metro de Londres

Un hombre de 18 años fue detenido este sábado en Dover, en el sureste de Inglaterra, en relación con la explosión en la estación de metro Parsons Green que el viernes dejó 29 heridos, en el suroeste de Londres, informó Scotland Yard.

El sospechoso, detenido ayer por las fuerzas del orden del condado de Kent en el área portuaria de Dover, será llevado a una comisaría de Londres para ser interrogado.

El joven, cuya identidad o nacionalidad no han sido facilitadas, fue arrestado por un supuesto delito de terrorismo, según precisaron las fuerzas del orden.

“Hemos hecho un arresto significativo esta mañana (ayer). Si bien estamos satisfechos con el progreso conseguido, esta investigación continúa y la amenaza se mantiene en crítica (el nivel más alto)”, señaló el subcomisario de Scotland Yard, Neil Basu.

“La población debe mantenerse alerta”, insistió Basu, y calificó la actual investigación sobre el ataque de ayer de “compleja”. “Esta detención llevará a una mayor actividad por parte de nuestros agentes. Por razones de la investigación, no vamos a dar más detalles sobre el hombre arrestado”, agregó.

Por el momento, los agentes han hablado con 45 testigos y continúan recibiendo información de los ciudadanos, detalla la policía en el comunicado. La preocupación por que los sospechosos pudieran actuar de nuevo llevó a las autoridades ayer viernes por la noche a elevar el grado de amenaza terrorista a “crítico”, el nivel más alto de una escala de cinco, que significa que un atentado puede ser “inminente”.

Se trata de la segunda vez en lo que va de año que se alcanza este nivel de alerta, que ya se declaró tras el atentado en el Manchester Arena en mayo. El atentado en el metro de Londres es el quinto ataque terrorista en Reino Unido en lo que va de año.

La decisión de elevar la alerta llegó en plena operación de búsqueda de los terroristas que hicieron estallar una bomba casera en la estación de Parsons Green. “La gente verá más policía armada en el transporte público y en nuestras calles, brindando protección adicional”, explicó la Primera Ministra, Theresa May.

