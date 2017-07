Según Trump, el New York Times frustró plan para matar al líder de Isis

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al diario The New York Times de “frustrar” un plan de su gobierno para matar al líder del grupo yihadista Estado Islámico, Abu Bakr al Bagdadi.

“El fracasado New York Times frustró un intento de EE.UU. para matar al terrorista más buscado, Al Bagdadi. (Pusieron) Sus enfermizos intereses por encima de la seguridad nacional”, escribió Trump en uno de una larga serie de tuits que publicó ayer en la mañana en la red social Twitter, de la cual es un adicto.

Sin embargo, el Mandatario estadounidense no dio detalles sobre cómo pudo el rotativo neoyorquino haber desbaratado una operación militar o de inteligencia contra el cabecilla del grupo yihadista.

Según publicó Cooperativa, Trump ha mantenido una relación ambivalente con el rotativo desde que llegó al poder, pues pese a que los ha acusado reiteradamente de manipular información, él mismo ha dado exclusivas a algunos de sus periodistas, a quienes concedió una larga entrevista esta semana.

Los rumores sobre la muerte de Al Bagdadi han surgido en varias ocasiones en los últimos años, y el más reciente provino del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que anunció que había confirmado su fallecimiento por medio de fuentes que incluían a “cabecillas de primera y segunda fila del Estado Islámico”.

Esta misma semana el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que los servicios de inteligencia rusos están tratando de verificar si Al Bagdadi está vivo o muerto, no obstante, el secretario de Defensa de EE.UU., James Mattis, dijo el viernes que “hasta que no vea su cuerpo”, asumirá que Al Bagdadi sigue vivo, e insistió en que el gobierno estadounidense no tiene pruebas de la muerte del líder terrorista.

Plenos poderes para perdonar

No fue el único tuit incendiario que publicó el magnate convertido en Presidente. Ya que según publicó el diario El País, Trump se atribuye “plenos poderes para perdonar” lo que ha despertado las sospechas de que pueda decidir exonerar a sus allegados y a sí mismo en la trama rusa. Desde hace días, los medios estadounidenses apuntan que Trump ha mantenido reuniones con sus asesores legales para conocer los límites del perdón presidencial, medida que carecería de precedentes sólidos y, en cualquier caso, supondría un escándalo difícilmente asumible en una democracia basada en la división de poderes y el respeto a la ley.

Por eso, la frase “mientras todo el mundo acepta que el Presidente tiene plenos poderes para perdonar, por qué pensar en eso si hasta ahora el único delito son las filtraciones contra nosotros”, está dirigida a alimentar el debate, ya que no solamente sostiene que sus poderes son plenos, sino que “todo el mundo está de acuerdo” en referencia a un consenso que no existe.