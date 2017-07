SuperTanker no fue autorizado para combatir incendios en Estados Unidos

El Servicio Forestal de Estados Unidos no entregó la autorización al Global SuperTanker para operar en ese país, pese a la serie de incendios forestales que afectan al menos a 10 estados.

Según informó Bio Bío, el Boeing 747, que se hizo popular en Chile tras apoyar el combate de los siniestros que arrasaron con cerca de 500.000 hectáreas durante el verano en nuestro país, deberá permanecer en su hangar en Colorado.

“Las pruebas llevadas a cabo en agosto y septiembre de 2016 indicaron que el sistema de tanque de Global Supertankers Service necesitaba un ajuste para que el lanzamiento del agua se hiciera de forma correcta”, afirmó el U.S. Forest Service por medio de un comunicado.

De acuerdo a la cadena estadounidense CBS, el organismo sí entregó licencias a aviones más pequeños con capacidad de transportar hasta 5.000 galones. En tanto, al SuperTanker -que tiene una capacidad de 20.000 galones- le requirieron cambios para dotar de mayor seguridad a su estructura antes de firmar un contrato.

Pese a que tenían hasta el 15 de junio para realizar las modificaciones, éstas no se hicieron efectivas. El Ceo y presidente de Global Supertanker, Jim Wheeler, aseguró que las razones que le impiden volar y combatir las decenas de incendios que afectan a Estados Unidos son arbitrarios. “Me gustaría poder darle una explicación racional para eso, pero no puedo (…) Me pone enfermo e increíblemente frustrado”, dijo Wheeler a la CBS. “Podemos salvar vidas y propiedades pero no podemos volar sin un contrato vigente”, agregó y sostuvo que pronto planea viajar a las oficinas del Servicio Forestal en Boise, para intentar solucionar el problema.

