Un muerto y cuatro heridos deja tiroteo ocurrido durante plebiscito en Venezuela

Una enfermera murió y otras tres mujeres resultaron heridas cuando hombres a bordo de motocicletas dispararon contra opositores que votaban ayer en el plebiscito simbólico convocado contra el Presidente Nicolás Maduro.

El ataque, cuya víctima mortal fue identificada por las autoridades como Xiomara Scott, de 60 años, se produjo contra un centro de votación en el popular barrio de Catia (oeste de Caracas), donde la multitud que hacía fila para sufragar huyó, entre gritos de pánico y detonaciones.

“No había pasado nada grave, ninguna tragedia que lamentar, pero Maduro y su régimen vieron una gran afluencia en el plebiscito”, indicó la ex diputada María Corina Machado, en una rueda de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática (Mud), al responsabilizar a grupos armados afines al gobierno.

Las mesas de votación iban cerrando paulatinamente en Venezuela y en una centena de países.

Más de cuatro millones de venezolanos se habían pronunciado al mediodía de ayer en la consulta popular, según datos extraoficiales brindados por la firma ORC Consultores.

Los datos fueron recogidos a través de encuestas de boca de urnas realizados a la salida de los centros de votación, y cálculos conservadores estiman que el número de votos finales podría superar los 8.5 millones.

La coalición opositora prometió dar los resultados durante la noche de ayer o en las primeras horas de este lunes.

Sin el aval del poder electoral, el plebiscito no es vinculante, pero la oposición confía en que el resultado hará palpable el rechazo a la Asamblea Constituyente, de 70% según la encuestadora Datanálisis, para obligar al gobierno a dar marcha atrás.

Pero también los seguidores de Maduro participaron masivamente en un simulacro organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de oficialista-, de cara a la elección el 30 de julio de 545 asambleístas de la Constituyente.

La oposición acusa a Maduro de llevar al país a la bancarrota y a una “dictadura” que busca perpetuarse con la Asamblea Constituyente, mientras que el Mandatario dice que sus adversarios quieren derrocarlo con ayuda de Estados Unidos.

“Votamos para sacarlos”

Venezuela vive una fuerte convulsión con protestas que dejan casi un centenar de muertos desde el 1 de abril, y una de las peores crisis económicas de su historia.

Maduro afirma que la Constituyente traerá paz y recuperación económica. Su esposa, Cilia Flores, candidata al proceso, pidió al votar en el simulacro dar “una oportunidad” al Presidente.

El analista Luis Vicente León opinó que la oposición tiene el reto de lograr movilizar a quienes votaron en una “lucha pacífica” para sacar a Maduro; mientras el desafío del gobierno es lograr legitimidad para una Constituyente que enfrenta fuerte rechazo.

El proyecto de Maduro causó una fractura del chavismo, encabezada por la fiscal general, Luisa Ortega, quien no votó en el plebiscito aunque sí su esposo y diputado chavista, Germán Ferrer, y otros disidentes.

“Libertad”, “Sí se puede”, coreó un nutrido grupo de personas que votaban en un parque frente a la Fiscalía, cuando Ortega acudió a saludarlos. Por su parte, el líder opositor Leopoldo López, excarcelado el pasado 8 de julio, votó desde su casa, donde permanece en arresto domiciliario.

