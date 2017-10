Washington mantiene “dos o tres” canales de comunicación con Pyongyang

Paren máquinas, la guerra no está tan cerca después de todo. O eso parece. Cuando las tensiones en la península coreana parecían más fuertes que nunca, y Donald Trump y Kim Jong-un intercambiaban declaraciones a cual más belicosa, el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, de visita en Pekín, ha revelado que la situación no es tan “oscura” como daba la impresión.

Argumentó que EE.UU. mantiene varios canales de comunicación abiertos con Corea del Norte e incluso trata de determinar si Pyongyang está listo para entrar en conversaciones sobre su programa de armamento nuclear.

“Lo estamos evaluando, así que permanezcan atentos”, ha indicado el jefe de la diplomacia estadounidense en declaraciones a la prensa tras reunirse en Pekín con las autoridades chinas para preparar la visita del Presidente Donald Trump a este país el próximo noviembre. “Preguntamos. Tenemos líneas de comunicación con Pyongyang. No estamos en una situación negra, a oscuras, tenemos un par, tres, canales abiertos con Pyongyang”.

La crispación en torno al programa de armamento de Corea del Norte, y el intercambio de amenazas cada vez más duro entre Washington y Pyongyang fue este sábado uno de los grandes asuntos protagonistas de las conversaciones entre Tillerson y las autoridades chinas, que culminaron con una reunión entre el secretario de Estado y el Presidente chino Xi Jinping en el pomposo Gran Palacio del Pueblo de Pekín. Pero en sus apretones de manos e intercambio de parabienes formales ante la prensa, ninguno mencionó a Corea del Norte.

Desde la sexta prueba nuclear del régimen de Kim Jong-un, China parece haber endurecido su posición ante su vecino y teórico aliado. Aunque insiste en la necesidad de dialogar para solucionar el conflicto, desde entonces ha votado a favor de una nueva ronda de sanciones en el Consejo de Seguridad de la Onu, que incluyen el embargo a las exportaciones norcoreanas de textil y limitan el suministro de crudo.

Pekín ha anunciado nuevas restricciones a sus ventas de combustible a su vecino y, este jueves, concedía un plazo de 120 días a las empresas y joint-ventures norcoreanas para que cesen sus actividades en el territorio chino. El orden de cierre incluye también a las docenas de restaurantes estatales norcoreanos repartidos por todo el país.

