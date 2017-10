Asociación de AFP pidió no sacar provecho político por fiesta en el Caribe

La Asociación de AFP reaccionó ante el polémico video que muestra a ejecutivos de AFP Capital en una fiesta a bordo de un yate en el Caribe.

El presidente del gremio, Andrés Santa Cruz, reconoció que fue un grave error no actuar con prudencia y que es un hecho que obliga a subir los estándares de las AFP ante la opinión pública, pero pidió no sacar provechos políticos, a propósito de la tramitación en el Congreso de los proyectos que reforman el sistema de pensiones.

“Obviamente es un grave error no actuar con prudencia y proyectando una imagen en el sentido contrario a lo que somos, actores relevantes del sistema de pensiones y que nuestra principal obligación es con los trabajadores y pensionados de Chile”, dijo el ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

“Esto nos obliga a seguir subiendo nuestros estándares frente a la opinión pública, esperamos eso sí, que el resto de los actores públicos y privados vean en esto una oportunidad para actuar con humildad y mejorar las prácticas entre todos y no como un espacio para el aprovechamiento político o la ventaja pequeña”, añadió el dirigente.

Esta declaración se suma a la realizada por el presidente del directorio de la AFP Capital, Juan Carlos Jobet, ex ministro del Trabajo de Sebastián Piñera, quien aseguró que la fiesta fue un “error” y pidió disculpas a los afiliados.

