Bachelet asiste a su última ceremonia religiosa por Fiestas Patrias

A partir de las 11 horas de este lunes, las autoridades religiosas y políticas del país se reunirán en la Catedral de Santiago para celebrar el Tedeum Ecumémico de Fiestas Patrias.

La ceremonia de Acción de Gracias que se realiza anualmente en estas fechas será dirigida por el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, y en el público estará, entre otras autoridades, la Presidenta Michelle Bachelet.

La asistencia de la Mandataria fue confirmada incluso después del mal rato que pasó durante el Tedeum Evangélico, el pasado domingo 10 de septiembre, donde obispos de las distintas iglesias evangélicas arremetieron contra la agenda valórica del gobierno.

Piñera se excluye

“El fue al Tedeum Evangélico porque tenía todo montado para que lo aplaudieran, para que lo ovacionaran (…) Me imagino que no le resultó la fiesta en la Catedral, por eso no va”, afirmó el sábado el candidato presidencial del pacto “Fuerza de la mayoría”, Alejandro Guillier, luego de que el abanderado de Chile Vamos, Sebastián Piñera, confirmara que no asistirá al Tedeum Ecuménico que se realizará este lunes 18.

Ayer, el ex Presidente Sebastián Piñera contestó a su contrincante. “Guillier miente y respira por la herida. No iré al Tedeum porque pasaré las Fiestas Patrias con mi familia”, aseguró el candidato del pacto de centroderecha a través de su cuenta de Twitter. Afirmó también que compartirá ese tiempo “especialmente” con sus nietos.

