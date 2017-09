Bachelet atribuye “mala intención” a críticos por su nuevo cargo en la Onu

La Presidenta Michelle Bachelet respondió este jueves en Nueva York, después de una semana, a la serie de críticas formuladas por dirigentes, parlamentarios y analistas de derecha, tras conocerse su nombramiento como integrante de la Junta Asesora de Alto Nivel sobre Mediación de las Naciones Unidas.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas (Onu), el portugués Antonio Guterres, la designó la semana para el cumplimiento de dicho rol, y los presidentes de los cuatro partidos de Chile Vamos reaccionaron cuestionando o ironizando ante el nombramiento, que, en opinión del gobierno, constituye “un honor”.

Bachelet ofreció ayer una rueda de prensa a modo de balance de su participación en el 72º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Onu -donde el miércoles dio un discurso-, ocasión en la que fue consultada por el asunto, que incluso llevó a parlamentarios de derecha a “emplazar” al organismo multilateral.

“Yo creo que hay, primero, desinformación -ignorancia en algunos casos- de cómo funcionan los organismos internacionales, pero en otros casos no es ignorancia: es mala intención; es tratar de asegurar que uno anda metida en otras cosas y no está preocupada de ser Presidenta de la República”, dijo la Mandataria.

“Yo les puedo dar fe a todas las personas de que mi preocupación y mi ocupación, de aquí a marzo de 2018, es ser Presidenta de la República todos los días del año, en todos los momentos, y dedicarme exclusivamente a eso”, sostuvo.

La Jefa de Estado también indicó, a “aquéllos que están hablando de salarios y de contratos, que eso es falso”. Aclaró que el cargo no es remunerado ni tampoco la obligará a vivir en Nueva York, como hizo entre 2010 y 2013 al convertirse en la primera dirección ejecutiva de Onu Mujeres.

Bolivia y Punta Peuco

En el punto de prensa Bachelet fue también consultada respecto a por qué no respondió ayer, en el estrado de la Asamblea General, a las palabras de Evo Morales del día previo, y señaló que ésa no era la instancia pertinente.

“El tema con Bolivia está en la Corte (de La Haya), hemos presentado recién la dúplica, los alegatos formales van a ser ya el próximo año, y el 2018, probablemente, pueda haber un fallo”, comentó.

Respecto al cierre de Punta Peuco, indicó que aún no hay una decisión, y sobre el acceso de los tribunales de Justicia a los datos del informe Valech, manifestó que es una petición de organismos internacionales y enviados especiales en materia de derechos humanos.

