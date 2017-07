Bachelet calificó de “caricaturas” críticas hacia informe del Sename que exculpó a ex ministra Blanco

La Presidenta Michelle Bachelet se refirió al rechazo en la Cámara de Diputados al informe de la comisión investigadora del Servicio Nacional de Menores (Sename) y recalcó que las críticas de la derecha a esta decisión que exculpó a la ex ministra de Justicia Javiera Blanco “es una caricatura”.

En conversación con CNN Chile, la Mandataria sostuvo que los cuestionamientos “es una caricatura que está haciendo la oposición, porque cuando todo el mundo dice que el problema del Sename es un problema histórico y estructural que pasa por varios gobiernos, entonces por qué se sindica a un gobierno y a una persona”, cuestionó Bachelet, según publicó Cooperativa.

“Por qué no se dice acá ha habido varios gobiernos que hicieron cosas, pero no lo suficiente y que no tomaron el toro por las astas, entonces hoy tenemos una deuda como Estado, todos somos responsables. No politicemos un tema tan dramático”, añadió la Jefa de Estado.

En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, explicó que “el despliegue del gobierno tiene que ver con defender una obra. Aquí hubo un reconocimiento en el mes de octubre del año 2016, por parte de la Presidenta de la República, de una realidad tremendamente dolorosa y, además, anunció una serie de medidas que se están llevando adelante”.

“No podríamos aceptar un informe que es parcial, que es vago, que habla de generalidades y que establece una serie de cosas que ya se están llevando adelante”, añadió la secretaria de Estado.

En CNN Chile, Bachelet además defendió las políticas que ha desarrollado su gobierno en este ámbito, como la creación del Consejo Nacional de la Infancia, y los proyectos de ley que crean la Subsecretaría de Infancia, el Defensor de la Infancia y el Sistema de Garantías de la Infancia.

Piñera defiende

su legado

Uno de los primeros en manifestar su repudio hacia esta decisión de la Cámara de Diputados fue el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, que defendió su trabajo hacia los niños en su anterior período como Mandatario, esto tras los cuestionamientos del ministro de Justicia, Jaime Campos, quien lo emplazó directamente. “¿Señor Piñera y qué hizo usted por los menores en Chile durante los cuatro años que fue Presidente?”.

Ante ello, el candidato de la derecha respondió tajantemente que “quiero señalarle que mejorar la vida de los niños estuvo en el corazón de las políticas sociales de nuestra administración. Aumentamos el presupuesto del Sename en un 47,5%, totalizando un aumento de 36 mil millones de pesos destinados a mejorar los servicios entregados para los menores ingresados a los distintos centros”. Y agregó que “pasamos de 8 mil 900 atenciones de niños por programas especializados a 25 mil 600 (…) Lamentablemente y como el país ya conoce, el proyecto presentado para dividir el servicio fue congelado por el gobierno de la Nueva Mayoría, por lo que llevamos más de tres años perdidos en el objetivo de contar con un Sename moderno y preparado para ayudar a los jóvenes a tener mejores perspectivas de vida”.

Por lo mismo, Piñera aseguró que “nuestra candidatura presidencial tiene la firme convicción de que la protección de los niños, especialmente los más vulnerables, debe dejar de lado las diferencias políticas y por esa razón, nos ponemos a disposición para colaborar y trabajar en una política de Estado que ponga a los niños en el primer lugar de las prioridades en las políticas públicas de infancia”.