Bachelet: hemos hecho mucho más que Piñera en cada una de las áreas

Entrando en la recta final de su segundo mandato, la Presidenta Michelle Bachelet repasó ayer los principales hitos de su gobierno, aseguró que su administración ha hecho mucho más que la de Sebastián Piñera y habló de un posible segundo mandato del candidato de Chile Vamos.

En entrevista con La Tercera, la Mandataria declaró estar satisfecha con su gestión y con los proyectos que se aprobaron bajo su mandato -destacó la gratuidad en la educación, el matrimonio igualitario, el cambio en el binominal y la despenalización del aborto en tres causales- y aprovechó de responder a las críticas de la oposición sobre que el suyo era “el peor gobierno de la historia”.

“En mi última cuenta pública, como la oposición dice que este es el peor gobierno de la historia, yo mostré cuánto más hemos hecho que el gobierno del Presidente Piñera, porque hemos hecho mucho más en cada una de las áreas. Ese es un discurso que vale la pena mirar, porque no son anuncios, son hechos concretos”, afirmó Bachelet.

“No comparto su opinión en contra de lo que algunos llaman la agenda valórica en base a todo lo que hemos estado discutiendo. Sobre el tema de las mujeres, sobre el tema de la despenalización, sobre el tema del matrimonio igualitario. No creo que el propósito del matrimonio sea tener hijos, porque eso significaría que esas parejas que no pudieron tener hijos no serían matrimonios. Entonces hay una serie de temas en que tengo una opinión distinta de él. Y, además, tenemos posiciones políticas distintas, estamos en distintos lados. Pero por supuesto es una persona que como candidato merece todo mi respeto”, dijo en diálogo con La Tercera.

Agenda valórica

Si bien la Presidenta se mostró conforme con las reformas alcanzadas, también reflexionó sobre el rechazo que éstas generaron en la población, afirmando que estas fueron resistidas por ser cambios “contraculturales”.

“Ha costado que cambie esta cultura que yo ligo a los modelos neoliberales y que dice que el Estado tiene que ser un Estado pequeño, que son las personas las llamadas a surgir por su propio esfuerzo. Yo me daba cuenta de que era contracultural, que alguna gente se sentía amenazada, que sentía que el Estado le iba a imponer algo, cuando en realidad no le iba a imponer nada, sino que sólo buscaba asegurar derechos. Es desde el miedo que mucha gente reacciona”, dijo.

Mayoría

parlamentaria

Respecto a un eventual gobierno de Sebastián Piñera, Bachelet aseguró que apuesta por la continuidad de su gestión y afirmó que, si bien no sabe quien gobernará, tiene claro que la derecha no tendrá la mayoría en el Parlamento para “borrar de un plumazo” lo que se ha hecho bajo su mandato.

“Soy una persona demócrata y le voy a pasar la banda a quien la ciudadanía elija como Presidenta o Presidente de la República. Pero, obviamente que soy una convencida de que no da lo mismo quién gobierne y quisiera que el gobierno que venga sea un gobierno que pueda expandir incluso más derechos e ir mejorando nuestra sociedad”, aseguró.

“Esperaría de cualquier gobierno que entienda que aquí la gente ha avanzado en derechos y que no se debieran restringir esos derechos. Por lo demás, si hay derechos que han sido garantizados por ley, solamente otra ley puede modificarlos. Y si bien no sé quién va a ser Presidente, lo que tengo claro es que no creo que la derecha tenga mayoría en el Parlamento”, añadió la Presidenta.

Y ante la ventaja que marca Piñera en las encuestas, Bachelet descartó que la elección ya esté definida: “Creo que todavía está abierto. Es verdad que hay un candidato que está en el primer lugar, pero no doy por seguro quién va a ser el próximo Presidente”.

La situación de Aleuy

La Mandataria también se refirió a la situación del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien se tomó vacaciones en medio de la discusión por la recalificación de delitos a comuneros mapuche procesados por ataques a iglesias, lo que fue interpretado como una expresión de molestia de su parte.

“Se han dicho muchas falsedades sobre el tema. Por ejemplo, yo hoy día (ayer) leía en un periódico del mediodía, de alguien que decía que cómo se había tomado una decisión sin consultar, que él no sabía. ¡Eso es falso, eso es falso! Y la verdad es que frente a cualquier tema siempre puede haber distintas opiniones y siempre puede haber distintas evaluaciones, pero el subsecretario me decía ‘mire, Presidenta, yo creo que, además, hizo bien, porque usted hizo algo humanitario, de un sentido humanitario, y usted además es la Presidenta, usted toma la decisión’”, explicó la Jefa de Estado.

Bachelet insistió en que el subsecretario “no me presentó ninguna carta de renuncia” y en que de verdad él necesitaba un descanso: “Yo espero que vuelva. Efectivamente, él ha estado con algunos problemas de salud. Es muy aperrado, trabaja hasta tardísimo, llega tempranísimo y, por lo tanto, necesitaba tener un espacio”.

Cooperativa

Relacionado