Bus de la Libertad recorrió Recoleta, Santiago y Puente Alto en su segundo día

El denominado “Bus de la Libertad” llegó ayer hasta la comuna de Recoleta, donde inició su segundo día de circulación por la Región Metropolitana, el último en la capital ya que hoy tiene previsto recorrer las calles de Valparaíso.

El bus mantiene alguno de los rayados que durante la jornada del lunes algunos opositores realizaron, dejando el registro de esvásticas nazis.

El Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) volvió a disponer como contraparte el Bus de la Diversidad que siguió en su recorrido al de la Libertad.

La primera parada del bus fue en el municipio de Recoleta, donde los dirigentes entregaron un conjunto de firmas de apoyo a la iniciativa y conversaron con el alcalde, Daniel Jadue.

Tras esto, en el edificio se desplegó una bandera en apoyo a la diversidad sexual, la que se usa de manera frecuente y que expresa el pensamiento del municipio.

Respecto a esto, la autoridad comunal señaló que “llegaron sin avisar y fueron recibidos, aunque no es nuestra posición oficial porque no somos partidarios de algo que pretende vetar a otros”. Asimismo, el edil comentó que “los recibí, discutimos y conversamos cordialmente y le contamos lo que hemos avanzado en temas de género en la comuna”.

Minutos más tarde el bus llegó hasta la Municipalidad de Santiago, donde también hicieron entrega de las firmas recolectadas. A la entrada del edificio municipal algunos detractores del bus expresaron su rechazo a las ideas que promueve la iniciativa.

Hasta el municipio también llegó el Bus de la Diversidad con algunos integrantes del Movilh además de Rolando Jiménez para manifestarse en el acceso al edificio.

Por este motivo, los simpatizantes del Bus de la Libertad salieron por una puerta lateral y así evitaron un encuentro directo con los opositores.

Tras dejar la comuna de Santiago la máquina siguió su recorrido hasta el municipio de Puente Alto, hasta donde también llegaron detractores de la iniciativa, produciéndose discusiones.

El bus tiene previsto llegar hoy a Valparaíso, donde el alcalde Jorge Sharp los recibirá con una bandera de la diversidad sexual. “El tipo de sociedad que representa el bus no nos representa. Vamos a hacer valer a través de distintas formas dicha opinión y se izará la bandera de la diversidad sexual en el edificio de la municipalidad como una forma de decir ‘nosotros creemos en un modelo de sociedad diverso de la no discriminación, es un valor universal y que, independiente de cuál sea nuestra identidad, nos respetamos como seres humanos’”, aseveró el edil en declaraciones reproducidas por Cooperativa. Además, indicó que “lo mejor que le podría pasar a este bus es que se generara las situaciones de violencia que hubo en Santiago, porque lo que hace es visibilizar un modelo de sociedad que no representa a la mayoría de los chilenos. Tenemos que ser prudentes mañana (hoy)”.