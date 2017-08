Camioneros culpan a Aleuy de ser el “gran responsable de atentados” incendiarios

El presidente nacional de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), Sergio Pérez, apuntó al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, de ser el responsable de los atentados que afectan a los camioneros, tras el ataque incendiario que dejó 29 camiones destruidos en San José de La Mariquina, Región de Los Ríos.

A través de un comunicado, el líder del gremio dijo que “el señor Mahmud Aleuy es el gran responsable de los atentados en La Araucanía y los robos que ocurren en la zona central a los camioneros”.

Recalcó que las conversaciones con La Moneda están cortadas porque “nos aburrimos de denunciar los atentados, de mesas de trabajo y reuniones que finalmente son solo una estrategia del Ejecutivo para no enfrentar los problemas con la decidida voluntad de solucionarlos”.

“El gobierno de la Presidenta (Michelle) Bachelet tiene un grave complejo ideológico para enfrentar el terrorismo y la delincuencia en el país. Mientras crean que estos flagelos obedecen a un fenómeno sociológico y no a una escalada terrorista y delictual, nos seguirán quemando camiones frente a los ojos cómplices de La Moneda”, agregó.

Posteriormente Pérez comentó la visita que hará el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, a la zona: “Entiendo que va a ir el subsecretario Aleuy. Yo le pregunto: ¿Piensa que con su visita a la región y reuniéndose allá con autoridades regionales va a ubicar a los terroristas? ¿Piensa que va a disminuir (la violencia)?”.

“Lo que tiene que hacer el gobierno, aunque sea transitorio, es entregar respaldo político a Carabineros e investigaciones de Chile, y respaldo económico, elementos apropiados para combatir a estos grupos terroristas y de delincuencia mayor”, expresó.

Además, convocó a las asociaciones del gremio a una reunión de urgencia para este martes a las 11 horas para determinar las medidas a seguir.

La CNTC recordó que, en lo que va de este 2017, ya van 89 camiones quemados, cifra que supera a los 60 siniestrados durante todo el 2016.

La crítica del fiscal

Abbott a empresarios

Luego del ataque de este lunes, hubo una reunión entre el ministro del Interior, Mario Fernández, y el fiscal nacional Jorge Abbott, tras lo cual señalaron que las instituciones del país no se deben dejar amedrentar por este tipo de atentados.

“Vamos a esperar la calificación que el propio Ministerio Público después de las indagaciones. Cumpliendo con nuestra costumbre, el Ministerio del Interior seguirá la tipificación del delito que haga el Ministerio Público para adherirse a esa querella. Es (un hecho) grave, por eso estamos aquí”, aseveró.

A su vez, el fiscal nacional llamó a “quienes estén detrás de estos atentados que tengan clara conciencia que el Ministerio Público no va a hacer amedrentado por ellos”

Incluso, Abbott deslizó una crítica a los empresarios, señalando que “los empresarios tienen la responsabilidad importante en la custodia de sus bienes”.

“Que existen 35 camiones, que existe un dispensador de bencina y una sola persona (de guardia), me parece francamente una decisión de parte de los empresarios que no dice con el riesgo que provoca el quehacer empresarial en ese sector”, indicó.

Hallazgo de panfleto

En el lugar del ataque se encontró un panfleto alusivo a la agrupación Weichan Auka Mapu, según indicó el general Kurt Haarmann, jefe de la Decimocuarta Zona de Carabineros.

“Sé que hay un documento que se encontró. Sé que hay un panfleto que dice esta organización, pero no sé qué otros elementos tiene consignados en el documento. Esa es la información que a mí me llegó”, señaló.

El fiscal Abbott ratificó que “efectivamente se han encontrado panfletos que dan cuenta de la existencia de personas que podrían pertenecer a un mismo colectivo que están detrás de estos hechos”.

