Candidato a diputado de Chile Vamos usa foto de Nabila Rifo para su campaña

“Ausencia de justicia” es el título de un afiche de propaganda del candidato a diputado de Chile Vamos Diego Schalper (32 años) que acompaña con una foto de Nabila Rifo. La imagen de la mujer a quien su ex pareja Mauricio Ortega Ruíz golpeó dejándola en coma y le mutiló los ojos, es parte de su estrategia de campaña en redes sociales.

“Las instituciones de nuestro país deben velar por la justicia. Para que nuestras familias, mujeres y niños puedan sentirse seguros y puedan desarrollarse plenamente”, dice el documento donde también se lee “Construyamos un país más justo”.

Schalper es abogado, presidente de la ONG “Me Comprometo” y coordinador de “Construye Sociedad”, según dice en su cuenta de Twitter. “Trabajando en temas sociales y políticos. seguimos!”, afirma. Postula por la Región de O’Higgins.

El joven abogado negó que esta publicación se trate de un aprovechamiento político, sino que para criticar las resoluciones del Poder Judicial. “Lo primero es que tenemos que tener tolerancia cero contra todo tipo de violencia contra la mujer y a mí me parece que eso no sólo tiene que ver con lo que hagan las personas, sino también con lo que hagan los tribunales de Justicia. Y aquí me parece que la Corte Suprema, más que contribuir al cuidado de la violencia contra la mujer, lo que hace es contribuir a la sensación de impunidad”, contó el candidato a Emol. En ese sentido, estima que una crítica como ésta “siempre genera conmoción” y que “yo como actor político tengo dos alternativas: o callar y formar parte del silencio cómplice de la clase política respecto a este fallo o hablar”, se defendió.