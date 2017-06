Caso Caval: rechazada solicitud de sobreseimiento de Sebastián Dávalos

El Juzgado de Garantía de Rancagua decidió rechazar la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de Sebastián Dávalos, en el marco de la investigación por el Caso Caval.

El hijo de la Presidenta Bachelet está imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, violación de secreto y negociación incompatible.

Dávalos no concurrió a conocer la decisión, la que fue dada a conocer pasadas las 11 horas por el juez Mauricio Silva.

Alvaro Morales, abogado de Sebastián Dávalos, confirmó que apelarán a la decisión, añadiendo que “esto forma parte de las alternativas de uno como abogado. Uno puede ganar, uno puede perder, pero hay que seguir trabajando”.

“Han transcurrido más de dos años desde el inicio de la investigación y desde diciembre de 2015 que no hay diligencias sobre el señor Dávalos. Eso a nosotros nos parece que es bastante claro”, aseveró.

“Las denuncias son efectuadas por parlamentarios y por gente vinculada a partidos políticos, salvo la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado. Todas las otras tienen una vinculación política, que no es una calificación, sino que una constatación, nada más”, añadió el abogado.

El fiscal Sergio Moya sostuvo que “aún existen diligencias pendientes y no se puede descartar la comisión de delito (…) hay algunas solicitudes de información y algunas pericias. Todo aquello va a ser discutido el próximo viernes en la audiencia de cierre”.

“Estamos conformes, porque acogió todos nuestros planteamientos, fundamentalmente que no es el momento procesal y que no hay antecedentes suficientes para fundar un sobreseimiento definitivo (…) no tenemos la certeza de que no haya delito ni participación”, precisó.

El pasado 28 de abril, el mismo tribunal sobreseyó al ex director sociocultural de La Moneda por la arista del formateo de su computador en el marco de las investigaciones por la causa.

Uno de los cuestionamientos contra Dávalos es haber participado en parte de las reuniones con el dueño del Banco de Chile, Andrónico Luksic, mediante las cuales facilitó los seis mil millones de pesos con que Caval compró los terrenos en Machalí.

Relacionado