Caso de diputado Rincón provoca renuncias en la DC y el Sernam

El diputado Sergio Espejo anunció su alejamiento del partido del que era tercer vicepresidente,

mientras que la subdirectora del Sernam, María Luisa España dejó su cargo.

Continúan las réplicas por el terremoto del fin de semana en la Democracia Cristiana, que dejó a Carolina Goic entrando en “período de reflexión” respecto de su candidatura presidencial y al diputado Ricardo Rincón como el eje del conflicto, tras la decisión del partido de respaldar su repostulación al distrito del Maule, pese a la opinión contraria de Goic, generándose dos bandos al interior de la falange

Uno de los que reaccionó fue el diputado Sergio Espejo, tercer vicepresidente de la Democracia Cristiana, que ayer anunció su renuncia a la militancia en el partido. “A partir de hoy (ayer) renuncio a mi militancia en la Democracia Cristiana. Renuncio, por lo tanto, a la vicepresidencia del partido y a mi repostulación como diputado”, confirmó en el Congreso.

“Un partido que se traiciona a sí mismo, traicionará luego a Chile. Cuando renunciar al poder parece un imposible, yo renuncio a todo espacio de poder que detento para dar testimonio de que lo más importante son las convicciones”, manifestó el parlamentario.

Espejo sostuvo que “lamentablemente en la Junta Nacional del sábado recién pasado la mayoría de los dirigentes de este partido han escogido traicionar el interés superior de Chile y enviar una señal brutal de que la violencia contra las mujeres es una cuestión secundaria”.

“Este es sólo un síntoma de un camino que ya ha tenido algunos años, en el cual, primero, se relajaron las exigencias de probidad, luego nos acostumbramos a descalificar las opiniones de los propios camaradas y finalmente se hizo de la traición a las candidaturas presidenciales una práctica. No soy eso, no soy parte de eso, no lo seré”, recalcó.

La decisión de Espejo fue criticada por el ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma, quien en Cooperativa comentó que “uno no renuncia de un día para otro al partido en el que ha estado 20 ó 30 años. Estas cosas se ven, se piensan, se discuten y se pelean. En los partidos uno a veces gana y otras pierde. (La de Espejo) no es la actitud que yo esperaría de un político maduro”, sostuvo.

Sernam

Pero no fue la única renuncia que sufrió la DC, porque ayer se concretó el adiós de la subdirectora del Sernam, María Luisa España, militante democratacristiana. “Debido a los recientes acontecimientos que aquejan a mi partido, en materias que se relacionan estrechamente con la misión y el quehacer institucional de la Subdirección del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, he tomado la decisión de renunciar a la Subdirección”, comunicó España mediante una carta.

“Desde una mirada personal, humanista cristiana y feminista, no me es posible sustentar un cargo como el que hoy dejo, cuando el partido al cual represento, ha decidido, a través de una votación democrática, no valorar los derechos y la dignidad de las mujeres”, profundizó la ahora ex subdirectora del Sernam.

“Situación patética”

El escenario de la DC fue analizado con dureza por el ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Genaro Arriagada, quien declaró que “hoy la situación de la DC es patética. De hecho se quedó sin candidatura presidencial, pues con el mayor afecto por Carolina Goic, su candidatura, que ya era muy débil, con esto ha sufrido un golpe demoledor”, sostuvo el ex secretario de Estado en El Mercurio.

“Yo creía que la defenestración de Ricardo Lagos por los socialistas era entre lo más sórdido que había visto; pero la trampa que la DC le hizo a Goic con el caso Rincón lo es igual o la supera”, argumentó.

Bancada DC

En tanto, el jefe de la bancada de diputados de la Democracia Cristiana, Roberto León, comunicó que sus integrantes decidieron poner sus cupos “a disposición de Carolina Goic”, la presidenta del partido, según consignó Cooperativa.

El anuncio se hizo al término de una reunión-almuerzo efectuada en el Congreso, y en la que no estuvo presente el cuestionado diputado Rincón. “Hemos llegado a la conclusión de que la Democracia Cristiana está en una crisis política profunda, que va más allá de la situación personal del diputado Rincón. Queremos manifestar que todos los diputados que hemos estado en esta reunión hemos tomado la decisión de enviar una nota a la presidenta del partido, la senadora Carolina Goic, poniendo nuestros cargos parlamentarios a disposición, para que ella resuelva lo que crea que es mejor”, señaló el jefe de bancada.

“Lo que no estamos dispuestos a aceptar es que, como diputados de la República se nos descalifique y se trate de sostener que estamos actuando como sindicato”, declaró León.