Caso Haeger: abogado de hija de Anguita apunta a presunto sicario

Este lunes comenzó el juicio oral por el asesinato de la contadora Viviana Haeger, hecho ocurrido en junio de 2010 en Puerto Varas. A las 7,40 horas llegaron hasta tribunales los imputados Jaime Anguita, esposo de la contadora, y José Pérez, presunto sicario.

Los alegatos de apertura se iniciaron con la intervención del fiscal Naín Lamas a las 9,55 horas, quien planteó que Anguita y Pérez se concertaron para matar a la mujer, por lo que se tipifica el delito de parricidio, que en la legislación actual se tipifica como femicidio.

Como autor de este delito, el persecutor pidió presidio perpetuo calificado para Anguita, y la misma pena para Pérez como autor de homicidio calificado.

Tras los alegatos de apertura, el abogado Andrés Firmani, abogado representante de Vivian Anguita, hija del matrimonio, sostuvo que están frente a un juicio complejo y que incluso podrían salir absueltos los dos imputados, aunque pide que no quede libre Pérez, a quien apunta como único autor material de robo con homicidio.

“Reconocido que una cosa es la defensa material y otra es la defensa técnica, y en ese sentido, entender que si la Fiscalía y el otro querellante no prueban su teoría en cuanto a lo que es el homicidio calificado con parricidio, incluso hasta podría absolverse a Pérez. Espero que no se absuelva a Pérez y se le condene por robo con homicidio”, aseveró.

El abogado querellante, Sergio Coronado, dijo que sus acusaciones estaban conforme a los antecedentes que se fueron entregando en la audiencia, conforme a los testigos.

También declaró a la salida del tribunal el abogado defensor de José Pérez Mancilla, Carlos Jiménez, quien sostuvo que los testimonios registrados durante la jornada de ayer no eran suficientes como para condenar a su defendido.

