CDE recurrirá a la Suprema para anular devolución de bienes a familia Pinochet

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentará un recurso de casación a la Corte Suprema para intentar anular la devolución de dineros y bienes que habían sido incautados a la familia Pinochet en el marco del Caso Riggs.

Cabe recordar que hace una semana, la Corte de Apelaciones ordenó devolver más de seis millones de dólares y 24 propiedades a la familia del dictador debido a que no se interrumpió la prescripción de los delitos.

A través de un comunicado, la entidad aseguró que “se consideró necesario dejar constancia expresa del error de hecho en que incurrió el fallo (…) en el sentido de afirmar la falta de interrupción de la prescripción de las acciones civiles por parte del CDE”.

“Con fecha 12 de junio de 2008, este consejo presentó por escrito manifestándose expresamente la voluntad de ‘formalizar, anunciar y hacer reserva de las acciones civiles que correspondan al Estado de Chile en este proceso’, para los fines de impedir precisamente la prescripción civil de las acciones aludidas”, recordaron desde el CDE.

Tras la muerte de Pinochet, “se incluyó en dicha reserva a los acusados existentes a la sazón y nominativamente, a los terceros civilmente responsables, entre ellos, la sucesión de Augusto Pinochet, a la cónyuge sobreviviente y a cada uno de sus hijos”.

“El CDE estima que la fundamentación esgrimida en orden a haber dejado sin efecto el comiso de los bienes incautados, no guarda relación con la omisión que nos ha imputado, la que no es efectiva”, indicaron.

“El voto de mayoría de los ministros que lo suscribieron obedece a una interpretación de la ley, tan legítima como la contenida en el voto de minoría, que estuvo por confirmar el fallo de primer grado, en lo que interesa, manteniendo el comiso de los bienes incautados”, plantearon.

Miguel Vásquez, presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, comentó que “el tema jurisdiccional no puedo opinar cuando no conozco el detalle de la decisión de la Corte, pero el recurso de casación está dentro de las posibilidades que tienen las partes para poder llegar a la Corte Suprema”.

El CDE tiene plazo hasta el 6 de julio para presentar el recurso.

