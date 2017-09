Cerca del 20% de los postulantes al Senado no votará en la zona que busca representar

De los 124 candidatos al Senado, 24 aspirantes votarán en una región distinta a la que se inscribieron, conforme a los datos del Servicio Electoral (Servel). La cifra de quienes no registran domicilio electoral en la zona que buscan representar alcanza el 19,3%.

La región que recibe la mayor cantidad de “afuerinos” es el Maule, con 8 candidatos no inscritos en su circunscripción, seguida por La Araucanía con 6, Aysén y Tarapacá con 3, Valparaíso con 2, y Arica y Atacama con uno, tal como detalla este sábado el diario La Tercera.

Algunos ejemplos son los del socialista José Miguel Insulza, quien vive en Santiago (solía votar en Providencia), cambió su domicilio electoral a Copiapó para votar allí, ante su intención de representar a Atacama, sin embargo, finalmente será candidato por la Región de Arica y Parinacota.

Otro caso es el del ex candidato presidencial Alfredo Sfeir, quien busca representar al Maule en cupo del Frente Amplio, pero votará en Ñuble, en la comuna donde posee su parcela, Ninhue.

A ellos se suma Felipe Kast, de Evópoli, quien es diputado por Santiago, donde vota, vive en Las Condes, pero aspira a un cupo por La Araucanía.

Dentro de la lista también están: en Tarapacá Alejandra Guajardo (Ind.) que vota en Pudahuel, Gabriel Gurovich (Todos) que vota en Santiago y Priscilla Vergara (Ind) que vota en Curicó; en Atacama Gloria Guzmán (Poder) vota en Providencia; en Valparaíso Oscar Rementería (Ind.) vota en Santiago y Julián Ugarte (Ind.) en Providencia; en Maule Sandra Alfaro (Pro) vota en Temuco, Jimena Arias (PH) en Las Condes, Esteban Bravo (Ind.) en La Reina, Marta Guerra (PH) en La Reina, María Eugenia Lorenzini (RD) en Ñuñoa, María Cecilia Romero (País) en Yumbel y Gustavo Ruz (Ind.) en Ñuñoa; en La Araucanía Patricia Coñoman (PC) vota en El Bosque, Gabriela Meléndez (PH) en Peñalolén, Gloria Mujica (PH) en Ñuñoa, Alberto Pizarro (PPD) en Pedro Aguirre Cerda y Lucía Tormen (PH) en Talca; y en Aysén Raúl Vargas (Todos) vota en La Reina, Ana Verdugo (RN) en Cauquenes y Hernán Vodanovic (Ind.) en Providencia.

Esto ocurre tras la modificación, en 2005, de la ley que obligaba a los postulantes al Senado a tener residencia en la zona de la que eran candidatos, aunque antiguamente se podía vulnerar el espíritu de la norma mostrando algún contrato de arriendo u otros lazos con la región.

Los diputados, en cambio, deben tener residencia en la región a la que buscan representar, aunque no necesariamente en su distrito. Sólo en las regiones de Arica y Parinacota y de Magallanes la totalidad de los candidatos a la Cámara Baja podrán votar por sí mismos, si así lo quisieran, mientras que Concepción y Valparaíso destacan como los distritos donde existe la mayor cantidad de aspirantes con domicilio electoral en su propio distrito, con el 95,5% y 92,9% respectivamente.

