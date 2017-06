Chile Vamos y Frente Amplio critican a Guillier por llamado a sus adherentes a no votar en primarias

El candidato, que no es parte del proceso que se realizará este domingo, convocó a quienes lo prefieren a “preparar bien el asado” y ver el partido de la selección chilena.

Una crítica transversal realizaron desde Chile Vamos y el Frente Amplio al llamado que realizaron desde el comando de Alejandro Guillier a sus adherentes a no participar en las primarias que se realizarán este domingo.

A través de Twitter, representantes de ambos bloques cuestionaron los dichos del propio senador quien convocó a quienes lo prefieren a “preparar bien el asado” para ver el partido de la selección chilena de fútbol que juega la final de la Copa Confederaciones de Rusia.

Según explicaron desde el comando de Guillier, la idea es que los independientes que lo respaldan no entorpezcan el proceso y éste se desarrolle de manera “limpia” sólo con quienes apuestan a las colectividades que optaron por las primarias.

Sin embargo, distintas figuras de Chile Vamos y el Frente Amplio cuestionaron las intenciones de Guillier.

“Preparen bien el asado”

El senador Alejandro Guillier pidió a los partidarios de su candidatura presidencial que no participen en las elecciones primarias de este domingo y que se “guarden” para los comicios de noviembre.

“No puedo tener la tentación sino (de) decirles que este domingo duerman tranquilos, preparen bien el asado, vean el partido con los amigos, se peguen una buena siesta después y va a ser un domingo inolvidable porque Chile va a salir campeón”, dijo Guillier en un actividad de recolección de firmas en Lota.

“El domingo no los voy a alentar a que vayan a votar, para qué voy a ser tan falsete. Guárdense mejor para las otras”, añadió el parlamentario, que tiene el apoyo de todos los partidos de la Nueva Mayoría, salvo el de la DC.

Cabe recordar que la Nueva Mayoría no realizó primarias tras la decisión de la DC de llevar la candidatura de Carolina Goic directo a primera vuelta.

Críticas del

mundo político

La postura del Guillier ya recibió críticas de parte de los políticos involucrados en los comicios de este domingo.

“Qué triste que candidato presidencial llame a independientes al “asado y la siesta” para no participar de proceso electoral del que escogieron restarse”, dijo el diputado Giorgio Jackson (RD).

Por su parte, el ex Presidente Sebastián Piñera le pidió a Guillier que “no se comporte como el famoso ‘Perro del Hortelano’ que no come ni deja comer. Que todos participen en primarias este domingo”.

Felipe Kast, en tanto, criticó la postura del senador y preguntó “¿Este es el espíritu democrático y republicano de la Nueva Mayoría? Nadie es dueño de los electores, todos invitados a votar este domingo!”

Este domingo están habilitados para votar todos los militantes de los partidos que componen el Frente Amplio y Chile Vamos y los independientes, es decir aquellas personas que no pertenecen a ningún partido.

Servel descarta aplazar primarias por final de la Copa Confederaciones

El Servicio Electoral confirmó que las primarias presidenciales de Chile Vamos y el Frente Amplio se realizarán este domingo 2 de julio, pese a las especulaciones y las peticiones en torno a la posibilidad de aplazarlas por su coincidencia con la final de la Copa Confederaciones, en la que participará Chile.

El presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, aseguró que la fecha se encuentra fijada por ley y llamó, en consecuencia, a ir a votar temprano y, después, ver el partido que disputará la selección chilena de fútbol a contar de las 15 horas.

Las mesas receptoras de sufragios deben estar abiertas a las 8 horas y se prevé su cierre a las 18 horas.

En relación con una eventual celebración posterior a un posible triunfo chileno en Rusia, Santamaría precisó que “la ley señala expresamente, el artículo 216 de la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, que corresponde al jefe de fuerza en cada una de las regiones determinar si es que la posibilidad de que se realicen actos culturales, deportivos, artísticos, no afecta al ejercicio del sufragio, no afecta al acto electoral”.

En paralelo, quienes quieran cambiar su domicilio para participar en las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales de noviembre próximo tienen plazo hasta este sábado 1 de julio, en un trámite que se puede realizar de manera presencial o a través del sitio web del Servel.

Desde la Cámara Nacional de Comercio, su presidente Manuel Melero, pidió revisar la ley seca y llamó al Servel a implementar el voto electrónico.

“Estamos con una ley antediluviana, es una ley del siglo pasado, yo creo que de la época de Los Picapiedras. No es normal que un país se paralice, que haya ley seca por una primaria”, aseguró.

“Superemos esta vejez y anacronismo, y tengamos voto electrónico, que cada cual pueda votar en un dispositivo en su casa o en lugares habilitados o a través de su computador y no alterar la vida de los ciudadanos en todos los sentidos, de poder ir a tomarse una cerveza para ver el partido de fútbol o ir a comprar, ir al cine”, dijo Melero.