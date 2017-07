Controversia genera eventual rebaja de condena al agresor de Nabila Rifo

La decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema sería anunciada mañana, luego que la defensa de Mauricio Ortega presentara un recurso de nulidad sobre la condena de 26 años de cárcel.

Controversia ha motivado la noticia sobre una eventual rebaja de condena de Mauricio Ortega, ex pareja de Nabila Rifo y quien enfrenta una pena de 26 años de cárcel por femicidio frustrado (12 años y 180 días), lesiones graves gravísimas (12 años y 180 días) y violación de morada (540 días), ocurrida días

La posible decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema sería anunciada este martes, tras escuchar los alegatos en torno al recurso de nulidad presentado por la defensa de Ortega.

Según información anunciada ayer por La Tercera, la instancia -con voto disidente de Milton Juica- desestimó la figura del femicidio frustrado.

Esto reconfiguraría el anterior delito a lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar, lo que bajaría la condena a aproximadamente cuatro años de cárcel.

Ante este escenario, Mauricio Ortega recibiría una pena cercana a los 18 años, ocho años menos que lo dictado por el Tribunal de Coyhaique.

Ante esta información, se abrió el debate sobre el posible fallo del máximo tribunal del país. El rechazo ha sido la tónica de los comentarios, incluso en el que entró la candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. “Cómo entender decisión de la justicia? Según LaTercera, que se haya golpeado a Nabila Riffo con una roca en su cabeza no es femicidio frustrado”, dijo en Twitter.

Expertos opinan

Quienes conocen el fallo, que se encuentra listo para ser publicado, aseguran que la modificación surge porque los magistrados no llegaron a la convicción de que la madrugada del 14 de mayo de 2016, fecha en que ocurrió el ataque, Ortega salió en búsqueda de Nabila con el objetivo de asesinarla.

Por su parte, Cristián Riego, abogado y académico de la Universidad Diego Portales, dijo que esta decisión era una posibilidad. “Se veía la discusión sobre si había intento de homicidio o no. Me parece que tampoco había mucha opción. Si la Corte (Suprema) no cree que hay intención de homicidio, hizo lo que tiene que hacer”.

En la misma línea, y sobre las críticas que surgieron en redes sociales, Riego explicó que “los jueces están cumpliendo con su deber en esa materia. La gente que opina en redes sociales lo hace sin mirar los antecedentes”. Y añadió: “Los jueces no pueden estar atendiendo lo que el público quiera, sino que tienen que examinar si hay pruebas o no”.

Otro profesional que apoyó la decisión del máximo tribunal fue el abogado Matías Balmaceda. Según dijo, “la Sala Penal de la Corte Suprema hace un muy buen trabajo. Creo que los tribunales menores frente a la presión mediática son incapaces de resolver”. De acuerdo a Balmaceda, la Corte Suprema “sí tiene la espalda para hacer las ecuaciones correctas, prescindiendo de las situaciones de contingencia mediática”.

Emol/La Tercera