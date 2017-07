Corte suprema justificó rebaja de condena de Mauricio Ortega: no hubo femicidio frustrado

La Corte Suprema desestimó ayer que Mauricio Ortega Ruiz haya querido matar a Nabila Rifo, tal como expuso la Fiscalía regional de Aysén en el juicio que logró condenarlo, pero que fue recurrido de nulidad ante el máximo tribunal por la defensa de la ex pareja de la víctima.

En un veredicto inapelable, la Suprema recalificó ayer el delito de femicidio frustrado y lo cambió por el de lesiones graves, por lo cual la condena a más de 25 años de cárcel bajó a 18 años de prisión. Esto, porque el primer delito implica 12 años de cárcel mientras que el segundo, solamente cuatro, según el ordenamiento jurídico. En la sentencia, los supremos Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Jorge Dahm, salvo Milton Juica que fue el único voto en contra, explicaron por qué no hubo femicidio frustrado y sólo “lesiones simplemente graves”, como sostiene el texto.

“Lleva la razón el recurrente (la defensa de Ortega), porque las acciones que conformaron la primera parte o momento de la agresión, por no estar acreditado el dolo directo del autor, no debieron calificarse como femicidio frustrado, iter criminis con el que otra forma de dolo no es compatible”, señala. Y agrega que de esta forma está “configurándose el delito de lesiones graves propiamente tales, contemplado en el artículo 397 N° 2 del Código Penal”, señala el fallo leído por el supremo Lamberto Cisternas.

El fallo asimismo establece que no existe “unidad de acción” que permitan calificar la conducta de Ortega Ruiz como femicidio frustrado, porque en los hechos se dieron dos momentos independientes: uno para provocar el delito de lesiones simplemente graves; y otro, el delito de lesiones graves gravísimas.

Una vez leído el fallo, Cisternas explicó que “no estamos afirmando que no haya tenido la intención de matar, estamos diciendo que no está demostrado en los hechos”.

La académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Rocío Lorca, explicó a Emol la decisión de la Sala Penal del máximo tribunal del país, cuya sentencia es inapelable. “El argumento principal es que la Corte Suprema consideró que el tipo de dolo con el que habría actuado Mauricio Ortega es un dolo eventual y no un dolo directo. Es decir, la intención con la que el sujeto habría actuado habría sido solamente eventual y no una intención directa de matar a Nabila”, expresó. “Y dado que la acción matadora se habría frustrado la Corte considera que no puede haber femicidio frustrado, porque no puede haber delito frustrado allí donde hay una intención puramente eventual. Es algo totalmente teórico”, añadió.

A juicio de la académica, “de algún modo cambia la forma en que el tribunal de primera instancia valoró el tipo de intencionalidad con el que obró Ortega y, al cambiarla, hace imposible la figura de femicidio frustrado porque hace uso de una doctrina legal de acuerdo con la cual no puede haber delito frustrado donde la intencionalidad no es directa”.