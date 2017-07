Democracia Cristiana apoyó repostulación de diputado Rincón y dejó tambaleando a Goic

La Junta Nacional de la DC, que se llevó a cabo este fin de semana en Santiago, votó a favor para que el diputado Ricardo Rincón formara parte de la lista parlamentaria de la colectividad.

El parlamentario, quien fue encontrado culpable de agresión, según dio a conocer El Mostrador en agosto del año pasado, se refirió al apoyo de su cónyuge Patricia y familia.

“Agradezco a todos los camaradas porque para hacer partido y ganar una presidencial se necesita convicción, ganas e ideas de verdad (…) se necesita unidad y eso vamos a lograr en esta candidatura”, dijo.

En el encuentro, la presidenta de la DC y candidata presidencial, Carolina Goic, aludió -pero sin nombrarlo- al diputado, en el sentido de que no debería ser candidato, tal y como lo planteó varias veces.

“El no cumple con el estándar ético de un democratacristiano (…) yo creo que no puede ser camarada”, dijo a La Tercera el 20 de abril de este año, agregando que “lo que yo hubiera esperado es que mi partido diera señales más claras (…) si de mí hubiera dependido, sí (lo hubiera expulsado), pero no tengo la facultad. Me parece que esto no es jurídico, es ético, y ahí no podemos tener dos discursos”.

Por su parte, el vicepresidente de la falange, Matías Walker, destacó el “liderazgo intacto” de la senadora y presidenta de la DC, y enfatizó que ella “nunca planteó esta Junta Nacional en términos de un plebiscito a favor o en contra de Ricardo Rincón”.

Tras este revés, Goic aseguró que se tomará unos días para reevaluar su candidatura presidencial, lo que el vicepresidente de la falange, Matías Walker, había desestimado antes del encuentro, ya que según su óptica, esta situación “no pone en riesgo la candidatura presidencial de Carolina Goic porque ésta es necesaria para Chile, para el centro político y para sectores de centro-izquierda que no se sienten atraídos por la candidatura de Guillier. Eso va mucho más allá que la candidatura o no del candidato Rincón”, aseguró Walker.

En tanto, el senador Ignacio Walker, una vez que Goic había ratificado su entrada en reflexión, manifestó que “ella lo dijo en la mañana: ‘Yo no quiero que salgan vencedores ni vencidos’, y eso vale para ella porque es nuestra líder. El PDC es una comunidad de hombres y mujeres libres que tiene una institucionalidad. Aquí lo que nadie ha discutido es el liderazgo de Carolina Goic, como presidenta del partido y como candidata presidencial. La vida continúa adelante, aquí hubo una decisión democrática, cada uno habrá tenido su opinión, pero esto no es un plebiscito o una Junta Nacional sobre tal o cual persona. No se puede personalizar la política ni menos un gallito entre tal o cual dirigente por muy respetables que sean”, concluyó.

En tanto, el consejero DC José Manuel Ruiz destacó la “valentía y el coraje” de la senadora.

Ajeno al partido, el diputado Gabriel Boric valoró a Carolina Goic. “Más allá de cualquier diferencia, hay que valorar la integridad y coherencia con sus convicciones de Carolina Goic. Todo mi respeto”, tuiteó el parlamentario.