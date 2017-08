Detectan caso de lepra en Hospital de Valdivia

El Servicio de Salud de la Región de Los Ríos informó ayer la detección de un caso de lepra en Valdivia. Se trata de un ciudadano haitiano de 28 años que realizaba labores agrícolas en Panguipulli y que llegó al Hospital Base de Valdivia con síntomas de manchas en la piel, gripe y problemas de visión.

Tras los primeros análisis fue trasladado al Hospital Regional de Valdivia donde se verificó, por medio de estudios de telemedicina, el diagnóstico de lepra y quedó internado en el centro asistencial, informó Cooperativa.

La patología es frecuente en zonas tropicales, situación que indica habría ingresado al país por medio de un proceso de inmigración. El director del Servicio de Salud de Valdivia, Patricio Rosas, explicó que el diagnóstico aún está en fase de confirmación.

“Dentro de nuestra red asistencial detectamos un caso compatible con lepra. Se le hizo un análisis con biopsia, cultivos y se le atendió a través de telemedicina. Hoy día está en tratamiento precautivo en la fase de confirmación hacia el Instituto de Salud Pública (ISP), que es el que confirma finalmente el caso”, señaló Rosas.

Cabe destacar que no es la primera vez que se registra un caso de contagio en Chile. Según informa el Instituto de Salud Pública en su boletín sobre la enfermedad, la lepra se introdujo en 1889 a Isla de Pascua donde incluso en los años 70 se construyó un sanatorio para tratar estos casos.

En 1992 en dicho recinto quedaban tres leprosos los que “fueron tratados, dados de alta y volvieron con sus familias”, señala el documento.

Desde entonces no había nuevos casos, por lo que el sanatorio fue reemplazado por la construcción del liceo de Rapa Nui.

Este podría ser el primer caso en Chile continental, sin embargo hay otros tres que se encuentran en investigación. Por esto la ministra de Salud, Carmen Castillo aseguró que el sistema está preparado para brindar tratamiento a los posibles contagiados.

“Hay más casos en este momento que están en tratamiento y que nosotros sabemos que tienen una muy buena evolución a nivel país. Estamos hablando en total de tres casos, durante este año, no solamente en la Región de Valdivia sino que en otras partes del país. Más detalles no se pueden entregar por los deberes y derechos de las personas pero lo que podemos asegurar es que nuestro sistema está preparado para atender, diagnosticar y tratar”, explicó la ministra.

El boletín informa que “la enfermedad de Hansen, también conocida como lepra, es una enfermedad bacteriana crónica que afecta principalmente a la piel, los nervios periféricos y las vías respiratorias superiores. Temida como una enfermedad altamente contagiosa y devastadora, está bien establecido que la lepra es escasamente transmisible, muy tratable, con diagnóstico y tratamiento oportunos; no es incapacitante”.

“Las personas con lepra generalmente pueden continuar su trabajo normal y otras actividades sin interrupción, mientras están bajo tratamiento, el cual puede durar varios años”, añade.

