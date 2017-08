Dueños de camiones “suavizaron” su advertencia de paro nacional

Los dirigentes de dueños de camiones entregaron durante la jornada de ayer miércoles oficialmente su petitorio en La Moneda, donde matizaron la advertencia de que, si el gobierno en una semana no accede a un pliego de peticiones, realizarán un paro masivo e indefinido.

En la carta de la Confederación Nacional del Transporte de Carga y ChileTransporte, presentada tras la quema de 29 camiones en San José de la Mariquina el día lunes, expresaron las cinco demandas que ya dieron a conocer durante la noche del martes 29.

La misiva incluía la siguiente advertencia en su párrafo final: “Las bases de ambas agrupaciones gremiales han definido la realización de una movilización nacional de carácter indefinida, en caso de que este petitorio no sea aceptado en su totalidad por el gobierno dentro del plazo de 7 días, contando desde la fecha de esta declaración”.

Sin embargo, el documento ingresado durante la jornada de ayer miércoles a la Oficina de Partes de La Moneda tenía modificado este párrafo.

El presidente de ChileTransporte, Víctor Manuel Jorquera, especificó que “ésta es la final, ésta es la que fue aprobada. ‘Las bases de ambas agrupaciones gremiales quedarán en libertad de acción para organizar y/o adherir cualquier tipo de movilización, en caso de que este petitorio no sea aceptado en su totalidad por el gobierno dentro del plazo de 7 días, contando desde la fecha de esta declaración’”.

El párrafo modificado fue conocido durante la jornada de ayer miércoles.

“Nosotros no somos nadie para andar poniendo ultimátum, aquí no hay llamado a paro, ni nada por el estilo. Nosotros estamos e instamos siempre al diálogo y estamos abiertos al diálogo, y creo que el diálogo nunca se ha quebrado. Es una forma de llamar a la autoridad y decirle ‘pucha, por favor, ayúdennos a frenar este problema, porque la verdad es que está dejando a mucha gente sin trabajo’”, explicó Jorquera.

Sus palabras coinciden con lo expresado en Cooperativa por el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, quien negó que estén “amenazando” al gobierno, aunque sostuvo que “lo que hemos puesto ante el gobierno y ante Chile entero es una petición justa”.

La modificación en la advertencia reflejó las diferencias internas en el gremio, pues no todas las asociaciones de camioneros respaldaban un posible paro.

“Terroristas entrenados

en el extranjero”

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, aseguró que los hechos de violencia ocurridos en el sur del país son obra de “terroristas especializados” que han sido preparados en el extranjero para manifestar su oposición al sistema económico actual.

Ariztía se reunió este miércoles con el fiscal nacional Jorge Abbott, encuentro tras el cual calificó de “dramáticos” y “angustiantes” la quema de camiones en la Región de Los Ríos y el robo a mano armada en una feria ganadera en La Araucanía.

“Cuando los asaltos son hechos por terroristas especializados, preparados fuera del país, se ponga uno o 15 guardias los van a reducir igual”, sostuvo.

“Reconozco que no está (comprobado) y no lo va a estar nunca. Antecedentes hay, llegan de distintos orígenes, llegan ONG europeas que financian este tipo de actos terroristas porque se oponen al sistema de economía”, añadió.

Relacionado