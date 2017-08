Eduardo Frei: “Acusación en caso Frei Montalva marca un antes y un después”

El ex Mandatario resaltó que por “primera vez en la historia” de Chile se imputa de forma concreta el “asesinato de un Presidente de la República”.

El ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo del ex Mandatario Eduardo Frei Montalva, sostuvo en conversación con Cooperativa que la acusación que dictará el ministro Alejandro Madrid contra procesados por el crimen de su padre “marca un antes y un después” en los casos de derechos humanos.

“Ahora vendrán los procesos, las aclaraciones, las presentaciones del ministro Madrid, pero ese hecho (acusación) es lo fundamental y creo que marca un antes y un después, no solamente en el caso del Presidente Frei, sino que en muchos otros casos de personas que todavía no se conoce su paradero”, dijo Frei Ruiz-Tagle en “Lo Que Queda del Día”.

“Primera vez en la historia que hay una acusación real y completa de asesinato de un Presidente de la República, eso no había sucedido nunca. (…) Este es un avance por la complejidad del caso y por la falta de ayuda, adicionalmente, porque sabemos que varias instituciones que podrían haber ayudado no lo hicieron”, añadió el ex Mandatario.

Rol de instituciones

El ex Jefe de Estado remarcó que “el gran tema es cuál ha sido el rol que han jugado instituciones como el Ejército y la Universidad Católica, que siempre dijimos (que) no han cooperado con el ministro, no han ayudado. (…) En el caso específico del Presidente Frei, como debe suceder en otros casos, la colaboración del Ejército no ha sido lo que el ministro Madrid esperaba”.

“Siempre ellos han dicho que no tienen los documentos, en el caso del Ejército, pero todos sabemos que en muchos de los casos que llevaba el ministro Madrid, como el caso Berríos, se aclararon cuando un ex general contó cuándo se había tomado la decisión de sacarlo de Chile, cómo se lo había llevado a Uruguay, cómo lo habían asesinado”, apuntó.

Frei Ruiz-Tagle insistió en que “el Ejército podría haber hecho más, muchas veces conversamos con distintos comandantes en jefe a solicitud de la información que requería el ministro Madrid, y siempre decían que no existía un archivo de esos casos, que habían sido todos destruidos, pero en su gran mayoría los casos que se han aclarado han sido casos de personas que trabajaron en el Ejército que participaron y que contaron la verdad”.

“En el caso de la Universidad Católica, él fue profesor, fue alumno distinguido, fue Doctor Honoris Causa y nunca se entregó ningún antecedente de esa pseudoautopsia criminal que fue para tapar y esconder todos los procedimientos que se habían hecho mientras él estaba en la clínica”, puntualizó.

Cierre de Punta Peuco

Sobre la polémica suscitada por el eventual cierre de la cárcel de Punta Peuco, abierta durante su administración, Frei comentó que “esa es una decisión que tiene que tomar el gobierno, lógicamente que yo la voy a respetar. Yo respondo por lo que yo hice y en el momento en que lo hice y yo creo que estuvo bien hecho”.

“Eso se hizo hace ya casi 20 años, y hay centenares de personas que han pasado por ahí que han sido condenadas por violaciones a los derechos humanos. Yo espero que en el próximo tiempo también estén ahí los que participaron en la muerte del Presidente Frei. (…) Si se justifica o no mantenerlo, esa es una decisión que tiene que tomar el gobierno”, agregó.

Ministro Madrid encabezará acusación contra seis

procesados por el caso

La timonel y candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, informó este viernes que el ministro en visita Alejandro Madrid, que investiga la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, dictará acusación contra a los seis procesados por el caso.

En el Museo de la Memoria, Goic dijo que “me ha informado que ha sido notificado por el ministro Madrid de la decisión de dictar la acusación contra las seis personas que están procesadas por la acusación de asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva”.

“Este es un paso decisivo, porque significa que él, durante una larga investigación, ha tenido los antecedentes que lo llevan a dictar esta sentencia (…) Voy en este minuto a solidarizar con Carmen Frei, que ha sido quien ha encabezado esta lucha porque se haga justicia y porque se conozca la verdad”, aseguró.

Por el crimen de Frei Montalva se encuentran procesadas, desde 2009, seis personas: en calidad de autores del delito de homicidio el médico Patricio Silva Garín, el chofer de la familia Frei e informante de la CNI Luis Becerra y el ex agente de la Dina, Raúl Lillo.

Además fue procesado en calidad de cómplice el médico Pedro Valdivia y como encubridores los patólogos Helman Rosenberg y Sergio González.

La ex senadora DC Carmen Frei ha liderado, a nombre de su familia, la búsqueda de la verdad respecto a las causas del deceso del ex Mandatario, ocurrido el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María.