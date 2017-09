Ejecutivo de SQM integraba comitiva que aterrizó en el desierto florido

El presidente del directorio de SQM, Eugenio Ponce Lerou, era uno de los 13 empresarios que conformaba el grupo “Los Galácticos” que realizó esta criticada acción.

El presidente del directorio de SQM, Eugenio Ponce Lerou -hermano de Julio Ponce, ex líder de SQM y ex yerno de Augusto Pinochet- es uno de los 13 aviadores que fueron fotografiados luego de aterrizar en pleno desierto florido y realizando un picnic despertando las críticas tanto desde autoridades como de la ciudadanía.

Estos aviadores se hacen llamar “Los Galácticos”, un grupo de empresarios amantes de los aviones livianos que llevan más de 10 años viajando por el norte y sur del país, dependiendo de la temporada, según señaló el abogado Lorenzo Muñoz, quien los representará en la investigación de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Según relató Muñoz a La Segunda el grupo, que varía entre 10 a 15 pilotos, realiza raid (recorridos) todos los años a esta zona en invierno y que en esta oportunidad hubo un problema técnico, el cual derivó en un aterrizaje de emergencia.

“Estos aviones tampoco tienen radios aeronáuticos estándar, con mucho alcance como tienen los otros aviones, sino que utilizan handy que son como walkie talkie (…) Además van varios juntos porque estos aviones, construidos por ellos mismos, pueden tener problemas mecánicos y fue precisamente eso lo que aconteció en esta ocasión. A uno de los aviones se le cortó una piola”, dijo el jurista al mencionado vespertino.

Según el abogado Muñoz, el piloto que tuvo el percance “se declaró en emergencia, pero esa onda de radio no llegó al aeródromo más cercano que es Atacama y los otros amigos se dieron cuenta. Aterrizó como pudo en una parte del desierto, no es que buscaron el lugar donde hay más flores. Repararon el asunto y reiniciaron el vuelo”.

Mientras, el secretario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) Ricardo Gutiérrez aseguró que “ninguna agencia aeronáutica ni torre de control recibió algún reporte de emergencia relacionada con estos planes de vuelo”.

En tanto, durante la mañana de este jueves en la sede de la Intendencia de Atacama se reunió de manera extraordinaria el comité ejecutivo de Desierto Florido, para analizar los pasos a seguir tras al aterrizaje.

Intendencia evalúa

acciones legales

Según la intendenta Alexandra Núñez, se determinó junto a los organismos integrantes poder establecer el lugar exacto del aterrizaje de las avionetas para determinar si son terrenos privados o fiscales, ya que sólo en el último caso se podrían llevar adelante acciones legales.

“Yo creo que hoy día, en la situación en que estamos, a lo que más apelamos es al control social y pedirle a la comunidad que nos siga ayudando en aquello y obviamente una vez tengamos la certeza de en qué territorio fue y cuáles son las acciones que podemos, en conjunto con los municipios vamos a pedir que se apliquen sanciones si estamos en facultad de hacer aquello”, indicó la jefa regional.

A su vez, el diputado del PR, Alberto Robles, también manifestó su molestia por este hecho y llamó a los gobernadores provinciales a actuar con más fuerza.

“Voy a solicitarle a los gobernadores de Copiapó y de Huasco que tomen las medidas del caso, en términos del daño patrimonial que se le causa a nuestro desierto florido con estas acciones”, manifestó el parlamentario.

Según el corresponsal de Cooperativa en Atacama, Jorge Medina, preliminarmente se conoció que el hecho se produjo en unos terrenos cercanos a la costa entre Vallenar y Copiapó y que son de propiedad del millonario brasileño Eike Batista, terrenos en el que hace algunos años pretendió llevar adelante la termoeléctrica Castilla, la que finalmente no fructificó.

DGAC: no recibimos ninguna notificación de emergencia

Ricardo Gutiérrez, titular de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), explicó en Cooperativa que el grupo de pilotos que aterrizó en el desierto florido nunca notificó que se tratara de una emergencia y detalló las sanciones a las que se exponen por el hecho.

En diálogo con “La Historia es Nuestra”, Gutiérrez planteó que “los antecedentes que tiene la Dirección de Aeronáutica es que fue sin permiso, en ningún momento la Dirección de Aeronáutica recibió en ninguna de sus agencias, torres de control, servicios de tránsito aéreo, ninguna notificación de una emergencia”.

“Eso no quiere decir que no se haya notificado, significa que no se recibió. Podría ser (que no se hayan podido comunicar), también estará en los atenuantes y en los agravantes que puedan haber en la investigación”, dijo.

En relación a las sanciones, aclaró que “van desde amonestaciones a los pilotos, pasando por sanciones pecuniarias y terminando ya en la suspensión o en la caducación de la licencia aeronáutica del piloto que iba al mando”.

Al ser consultado sobre a cuánto ascienden las multas, Gutiérrez precisó que “va a depender del resultado de la investigación, pero son números de entre tres a seis cifras”.