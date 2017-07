La ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, valoró en Cooperativa el acuerdo logrado entre el Consejo de Defensa del Estado y la fundación Cema Chile que contempla la disolución de esta última y la restitución de los inmuebles que le fueron transferidos de manera gratuita durante la época de la dictadura.

“Este es un acuerdo que está llevando el Consejo de Defensa del Estado y que nosotros valoramos altamente y compartimos, porque el CDE está logrando que, a lo menos una parte de ese patrimonio que perdió el fisco y todos los habitantes de Chile, se devuelva, para que lo destinemos a políticas públicas”, señaló Palma a El Diario de Cooperativa.

La ministra recordó que Cema, presidida hasta el año pasado por la viuda de Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, recibió 134 inmuebles del Estado, de los cuales 118 se encuentran tasados comercialmente y “valen más de 80 mil millones de pesos en precio actual”.

“Lo que se extrajo desde el Estado para entregarle a la fundación que presidía la esposa del dictador es una suma extraordinariamente alta. Sólo en la Región Metropolitana se entregaron 55 inmuebles”, pero lo mismo se replicó “en distintos lugares del país” por parte de “los municipios, cuyos alcaldes eran personas directamente nombradas por el dictador”.

La titular de Bienes Nacionales resaltó que, sin perjuicio del referido acuerdo, “la investigación penal sigue su curso”, pues en virtud de los antecedentes disponibles, “uno puede pensar que aquí hubo un enriquecimiento ilícito de la propia familia Pinochet”.

Por otro lado, Palma afirmó que “la fundación Cema Chile fue dirigida con un autoritarismo, un liderazgo muy fuerte de la señora del dictador”.

“Así como Pinochet decía que no se movía una hoja en el país sin que él lo supiera, en Cema Chile no se movía una hoja sin que la señora Lucía decidiera, y esto no sólo por razones políticas, sino también jurídicas: ella era la presidenta, y los presidentes de las fundaciones tienen el poder para decidir sobre el patrimonio. Hay que recordar que la señora Lucía estuvo hasta agosto del año pasado como presidenta, hasta entonces tuvo el control de Cema Chile”, apuntó.

En esta línea, comentó que “hay actas de la fundación Cema Chile que establecen la decisión de pedirle un préstamo a la fundación de acción social que es de las hijas de Pinochet justo en el periodo en que Pinochet está en Londres, y junto con ese acuerdo se decide vender propiedades que fueron transferidas por el Estado, en su momento, a Cema Chile, para pagar ese préstamo”.

“El razonamiento obvio es: ¿Para qué necesitaba la señora Lucía -que era la presidenta de la fundación Cema Chile-, justo cuando Pinochet está en Londres, muchos millones de pesos que le prestan las propias hijas, y luego vende propiedades entregadas por el Estado para cubrir ese préstamo, que le entregan las hijas?”.