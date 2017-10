En prisión preventiva quedó hombre que intentó quemar con bencina a su pareja

Roberto Olivos fue formalizado por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y femicidio tentado.

En prisión preventiva quedó Roberto Olivos, de 27 años, el hombre que roció con combustible a su pareja e intentó quemarla viva mientras dormía en el domicilio que ambos compartían en la comuna de Quintero, Región de Valparaíso.

Olivos fue formalizado la tarde de este viernes por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y femicidio tentado.

El Juzgado de Garantía de Quintero, además, determinó un plazo de 60 días para la investigación, período en el cual el imputado deberá permanecer tras las rejas en la Cárcel de Valparaíso.

Vecinos del sector de Loncura, donde ocurrieron los hechos, relataron que era común que esta pareja tuviera episodios de violencia intrafamiliar derivados del consumo de drogas y alcohol.

Un hombre de 27 años fue detenido y está acusado de rociar a su pareja con cinco litros de combustible y luego intentar quemarla en el pueblo de Loncura, en la comuna de Quintero, Región de Valparaíso.

“Personal policial concurre al lugar, verifica la veracidad de los hechos, es atendido por una persona del sexo femenino (la víctima)”, quien les narró el ataque, detalló el capitán Matías Fernández, subcomisario de Carabineros de Quintero.

La mujer narró “que antes de que llegara Carabineros se encontraba durmiendo, sintió que ingresó su cónyuge al interior del domicilio en forma desordenada, produciendo ruido, venía en estado de ebriedad, y esto le molestó a la víctima”, relató el policía.

La mujer “le reprochó el hecho y el agresor se ofuscó por esto y comenzó a agredirla con golpes de puño”.

Luego “tomó un bidón con un líquido acelerante, el cual roció en su cuerpo, para posteriormente -con un encendedor en la mano- amenazarla con que le iba a prender fuego”, explicó el capitán Fernández.

“Escalada de violencia”

La pelea fue interrumpida por vecinos del sector y la mujer resultó solamente con lesiones de carácter leve, aunque fue trasladada al Hospital de Quintero.

Los vecinos dicen que esta situación no es algo nuevo, sino que corresponde a una escalada de violencia que se venía produciendo desde hace un tiempo.

“Ellos son nuevos, llegaron como seis meses atrás aquí. La mamá de él (agresor) viene cada una vez a la semana a dejarle cositas, ellos van al vertedero y del vertedero venden cositas, a mí me llevan a mi casa, de repente me da no sé qué y les doy cositas, pero la que más la sostenía y la alimentaba es la vecina de aquí, ella todos los días le da un platito de comida, pero él -como entró a la pasta base- ya no hay caso”, contó una vecina a Cooperativa.