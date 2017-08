Escolar violada presenta daño cerebral provocado por un posible consumo de anfetaminas

Con grave daño cerebral se mantiene la menor que habría sido drogada y posteriormente violada por el ciudadano peruano Steve Audriu Sánchez (21), quien fue formalizado este viernes en el Centro de Justicia de Santiago.

Así lo informó la fiscal de la zona Centro-Norte, Tatiana Meneses, quien añadió que uno de los médicos del Hospital San Juan de Dios diagnosticó que la escolar de 15 años consumió grandes cantidades de anfetamina, lo que le habría provocado un edema cerebral que la mantiene con riesgo vital en ese recinto.

“Es la conclusión a la que llega uno de los médicos que la atendió, no tengo certeza del examen puesto que es la declaración que dio ayer tarde y que atribuye el estado a ese tipo de sustancia”, sostuvo la persecutora, que añadió que aún se debe esperar los resultados del examen toxicológico del Servicio Médico Legal.

Agregó que ella y el equipo investigador de Carabineros, “estimamos que el imputado, aprovechándose de que queda inconsciente, la accede carnalmente. Por lo tanto, no tuvo oportunidad de oponerse, lo que nos hace concluir es que las lesiones que tiene son atribuibles a cómo ocurrió este hecho”.

En esa línea, la fiscal explicó que la menor concurrió voluntariamente a la vivienda del extranjero, en la comuna de Quinta Normal. “Pero allí ella consumió grandes cantidades de droga por lo que determinan los médicos del hospital, que no es marihuana (como señala el imputado), y que la llevó a quedar con daño cerebral que la tiene con riesgo vital”, manifestó.

Meneses consiguió que Sánchez quedara en prisión preventiva, tras ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad y el tribunal dio 60 días de plazo para terminar la investigación.

Contactos por

Facebook

Durante la audiencia de formalización de cargos, la persecutora confirmó que Sánchez era investigado por las fiscalías de Maipú y de Los Andes, por los delitos de violación y abuso sexual. Se trata de dos menores de 14 y 13 años, quienes también fueron contactadas a través de la red social Facebook para después reunirse con ellas.

Consultada por este tipo de contactos de adultos con menores de edad a través de esta herramienta de internet, la persecutora explicó que “las redes sociales son parte de la realidad, pero los padres tienen que tener conocimientos de lo que hablan sus hijos. Pero esto no es recurrente”.

