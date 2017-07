Ex comandante en jefe del Ejército critica promesa de Bachelet de cerrar Punta Peuco

La Mandataria aseguró en una entrevista con CNN Chile: “Yo voy a cumplir con todas las promesas que he hecho y que está en mis manos hacer”, refiriéndose de esta forma a la promesa que en agosto de 2015 le hizo a Carmen Gloria Quintana, víctima del denominado “Caso Quemados”, de cerrar el penal Punta Peuco.

Asimismo, la Mandataria aseguró que “no está cerrada la puerta” ante la posibilidad de que entregue indultos por razones humanitarias, aunque aclaró que esto “exige de parte de las personas que están en esas condiciones de, primero que nada, estar arrepentidos y contribuir a la verdad”.

La posibilidad del cierre es mal vista en el ambiente militar, como lo dejó de manifiesto Izurieta en una carta a El Mercurio en la que defendió la segregación carcelaria, pues existe en muchos países y los recintos penales para militares son parte de ésta.

“Punta Peuco es una infraestructura que fue construida para ser un penal, cuenta con todas las características de una cárcel, y Gendarmería la administra como tal. Los internos ya fueron discriminados, al haber sido procesados mediante el sistema procesal antiguo, con todas las desventajas que involucra para el acusado”, escribió.

El ex comandante en jefe del Ejército consideró “inexplicable” que las autoridades decidan cerrar el penal ubicado en la comuna de Til Til, “sin que medie hecho alguno que lo amerite, salvo la presión permanente y articulada de una minoría ideologizada, cambien las decisiones de antaño”. Asimismo, Izurieta Ferrer, mandamás de la institución en el primer gobierno de la Presidenta (2006-2010), también cuestionó los argumentos jurídicos con los cuales los militares (r) cumplen condena por violaciones a los derechos humanos.

“Con seguridad, muchas de las pruebas que se han acogido como válidas no lo serían en el nuevo sistema procesal. Son los únicos procesados que han sido condenados cuarenta años después de los hechos por los cuales fueron juzgados”, expresó. “Son los únicos, dentro de los cuales varios han sido condenados recurriendo a ficciones jurídicas, a la aplicación de normas con efecto retroactivo, o sólo por presunciones”, concluyó.

