Ex diputado Cardemil pagará $10 millones para suspender su proceso en el Caso Penta

El ex diputado RN Alberto Cardemil acordó con la Fiscalía el pago de 10 millones de pesos a cambio de la suspensión del proceso que se lleva en su contra, por delitos tributarios, en el marco del Caso Penta.

Cardemil fue formalizado en julio de 2015 por la emisión de dos boletas falsas al grupo Penta, que sirvieron para financiar su campaña senatorial de 2013, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público.

Las partes concurrieron este martes al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago para una audiencia de suspensión condicional donde Cardemil se comprometió, además del pago de los 10 millones (divididos en 10 cuotas, a cancelarse a contar del 5 de octubre), a fijar domicilio durante un año y firmar mensualmente por el mismo periodo.

Una vez finalizada la sesión, el ex colaborador del régimen militar insistió en su total inocencia y culpó de los problemas a sus equipos de campaña. “Quiero terminar de una vez por todas con este verdadero calvario que han sido estos años”, dijo ante los periodistas, a fin de explicar por qué accedió a un acuerdo con la Fiscalía.

El fiscal de alta complejidad Pablo Norambuena comentó, sin embargo, que no obstante de este acuerdo en el Caso SQM, el ex subsecretario del Interior del gobierno de Augusto Pinochet sigue siendo investigado por la emisión de otras seis boletas presuntamente falsas a SQM, por un total de 11 millones de pesos, en el año 2014, aunque éstas no han sido rectificadas por la compañía ante el Servicio de Impuestos Internos.