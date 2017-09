Ex frentista vinculado con crimen de Jaime Guzmán: “Fue todo justo”

Florencio Velásquez Negrete, prófugo desde 1990, vivía en Cerro Navia, donde tenía un almacén.

La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de la PDI señaló que Florencio Velásquez Negrete, el ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez prófugo desde 1990 y que fue detenido en las últimas horas, vivía sin documentos en la comuna Cerro Navia y regentaba un almacén.

El subcomisario Javier Jaque detalló que Velásquez -alias “El Floro” y “Julio”- fue detenido el martes por la tarde en virtud de una orden emanada de la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Este procedimiento se lleva a cabo después de un largo proceso investigativo, dando con su paradero en la comuna de Cerro Navia”, donde vivía junto a sus tres hijos.

Al momento de su arresto el individuo “no contaba con ningún tipo de protección, sino que estaba llevando su vida de manera normal”, aunque “no contaba con sus documentos de identidad”.

“Se dedicaba al comercio, tenía un local comercial correspondiente al domicilio de Cerro Navia donde fue detenido”, dijo el detective, y especificó que “no se encontraron armas ni elementos que pudieran asociarse a algunos de los ilícitos investigados”.

Velásquez tenía dos órdenes de detención pendientes: una por violación a la Ley de Control de Armas, de 1991, y otra por Ley de Conductas Terroristas, que data de 1992.

Reivindicación

“El Floro” se mantenía prófugo de la Justicia desde enero de 1990, cuando huyó de la cárcel pública a través un túnel. “No se descarta que haya podido estar fuera del país”, señaló el subcomisario Jaque.

A la época estaba detenido y procesado por el secuestro de un hijo del empresario Manuel Cruzat y por la internación de armas en Carrizal Bajo. También es acusado de estar involucrado en el homicidio de Jaime Guzmán (1 de abril de 1991) y el secuestro de Cristián Edwards (septiembre de 1991 a febrero de 1992).

“Fue todo justo”, dijo a modo de breve proclama al ser trasladado, ayer, desde el Cuartel Borgoño de la PDI hacia la Corte de Apelaciones, para quedar a disposición de la Justicia.

“Se niega a inculpar

a sus compañeros”

Luego de entrevistarlo, el ministro en visita Mario Carroza señaló que Velásquez quedó en condición de “detenido e incomunicado” en la Cárcel de Alta Seguridad, y que hasta el momento “se niega a declarar”.

“Nosotros lo veníamos siguiendo durante todo este año. Lo localizamos en un lugar donde estaba trabajando, entonces le hicimos seguimientos, punto fijo, tenía un seudónimo, funcionaba con otra identidad”, explicó Carroza.

De momento “se niega a declarar; señala que es un militar histórico y, por lo tanto, no va a emitir declaraciones que puedan vincular a otras personas del Frente Patriótico. Por lo tanto, todas nuestras consultas no han sido resueltas ni han tenido respuestas (…) No entrega información que pueda inculpar a sus compañeros del Frente”, señaló el magistrado.

De este modo, “de acuerdo a lo que han declarado otros testigos en la causa, no por lo que ha dicho él”, sino “por los antecedentes” de la investigación, Florencio Velásquez Negrete “tiene una participación directa en el caso de Cristián Edwards. No así tanto en el caso de Guzmán, porque (en éste) sólo entrega información respecto (…) de que el senador Guzmán estaba en una lista y que iba a ser ejecutado por las fuerzas operativas de Mauricio Hernández (Norambuena), a las cuales él estaba vinculado”.

El juez resaltó que “El Floro” no tiene participación directa en el crimen del fundador de la Udi: “Aparentemente él tenía información que estaba entregando a ‘La Oficina’ (…) Efectivamente podría ser uno de los informantes” de dicho organismo de gobierno de inicios de los años ‘90 que buscó desmantelar a los grupos subversivos, tal “como lo fueron otros”.

En cambio, en el secuestro “tiene una actuación directa, es una persona que interviene directamente en la custodia de Cristián Edwards”, especificó.