Ex jefes de las ramas de las FF.AA. se quejan por trato “discriminatorio” a condenados por DD.HH.

“Septiembre, Fuerzas Armadas y Carabineros”, así se titula la carta publicada ayer en El Mercurio, en el que un grupo de altos cargos militares hicieron un llamado a las autoridades a “reflexionar sobre esta situación, así como a buscar los consensos que aseguren un actuar político y judicial con visión de futuro, con una justicia sin discriminación, con las garantías procesales a que tienen derecho todos los chilenos”.

El texto está firmado por los ex comandantes en jefe del Ejército: Oscar Izurieta y Juan Miguel Fuente-Alba; los ex comandantes en jefe de la Armada: Jorge Arancibia, Miguel Vergara, Rodolfo Codina, Edmundo González y Enrique Larrañaga; los ex comandantes en jefe de la Fuerza Armada: Fernando Rojas, Patricio Ríos, Osvaldo Sarabia, Ricardo Ortega y Jorge Rojas y los ex generales directores de Carabineros: Fernando Cordero, Eduardo Gordon, Manuel Ugarte y Gustavo González.

En la carta, Oscar Izurieta, ex comandante en jefe del Ejército nombrado durante el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, junto a otros quince ex altos mandos, plantearon que “Chile vive un nuevo septiembre. Las Fiestas Patrias nos llaman a renovar nuestra fe en el destino que todos aspiramos y que estamos llamados en conjunto a construir. La democracia y las instituciones se han consolidado y se han abierto espacios para seguir progresando. En la construcción de ese Chile que queremos, resulta vital reforzar la paz interna, la amistad cívica, la cohesión social y los consensos políticos”, se lee en el texto.

“A este esfuerzo nadie puede restarse. Sin embargo, para las FF.AA. y Carabineros, especialmente para su personal en retiro, se han generado brechas que van separándolas de una sociedad de la cual forman parte. En el último tiempo, ha habido una transgresión a las formas como la política y la justicia enfrentaban el ayer, respecto de las responsabilidades que les pudieran caber a las instituciones y su personal en los hechos del pasado”.

En este sentido, agregaron, que “la manera de lograr el común objetivo de alcanzar justicia, verdad, reparación y asegurar la no repetición de las violaciones a los DD.HH., en el contexto de una justicia transicional, se ha visto afectada, cuando en el plano político y judicial se mira y evalúa el ayer sólo con los ojos y criterios de hoy”, expresan los militares.

Acusan

ensañamientos

Los ex altos cargos militares denunciaron “la apertura de nuevos procesos, ya no sólo vinculados con muertes o de-sapariciones, sino con denuncias de todo tipo -muy difíciles de probar-; la falta de debido proceso que sufren cientos de militares y carabineros; penas cada día más altas a condenados muchas veces sólo por presunciones; el ensañamiento para mantener presos a personas ancianas -que incluso han perdido la noción de lo que sucede-; el anunciado cierre del penal Punta Peuco, que en democracia y por acuerdo político, se construyó para el cumplimiento de penas privativas de libertad; la aplicación unilateral del sistema procesal penal antiguo y de normas con efecto retroactivo, marcan, entre otros aspectos, un importante retroceso de la forma como se actuaba para que este sector de chilenos asumiera sus responsabilidades en un marco de justicia y dignidad propias de una transición”.

Para los ex comandantes en jefe firmantes se trata de una situación “grave” que “al único sector que ha asumido sus culpas en el ayer se lo discrimine tan abiertamente. Por el contrario, los otros actores, activos y pasivos, en la tragedia de antaño, disfrutan de un Chile donde para ellos están todos los caminos y espacios abiertos, sin que hayan respondido por sus propias culpas, que en el caso de los ámbitos políticos y judiciales no fueron ni pocas ni menores”.

Y agregan: “Para qué decir de aquellos que optaron por la vía armada y que ganaron la impunidad”.

Los militares expresaron que “la situación descrita nos duele y nos preocupa. Cada uno de nosotros, en el ámbito de nuestras responsabilidades y en la época que nos correspondió, contribuimos a un actuar que buscó cerrar las heridas existentes, en el convencimiento de que había una voluntad de considerar el contexto del pasado y hacer racionalmente justa la forma de responder por el mismo. Actualmente, se ha trastocado todo aquello”.

En este sentido, los firmantes hacen “un llamado a las autoridades de hoy y de mañana a reflexionar sobre esta situación, así como a buscar los consensos que aseguren un actuar político y judicial con visión de futuro, con una justicia sin discriminación, con las garantías procesales a que tienen derecho todos los chilenos y donde se aplique la máxima de “dar a cada cual lo suyo, sin más”. No pongamos en riesgo los logros con tanto esfuerzo alcanzados, manteniendo artificiosamente las divisiones del pasado. Fortalezcamos en vez de debilitar a instituciones fundamentales de la República”.

Familiares de Detenidos Desaparecidos

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, rechazó la carta publicada en El Mercurio.

Durante la inauguración de la calle Verdad y Justicia en el Cementerio General, en homenaje a las víctimas de la dictadura, la dirigenta se manifestó en duros términos a esta publicación.

“En pocas palabras es una amenaza soterrada a la democracia, porque ante la cobardía, la felonía y la sedición les gritamos en su cara verdad y justicia”, dijo Pizarro.

“Por eso es tan grave y peligroso lo que hoy día ha hecho esa tropa de cobardes sediciosos en esa carta en su pasquín de difusión que es el diario El Mercurio, por eso es tan peligroso y esperamos, exigimos y demandamos un pronunciamiento de las autoridades del país”, resaltó.

La presidenta de la AFDD además consideró que la publicación es una apología al terrorismo, por lo que espera la reacción del gobierno.

Ante esto, la ministra vocera Paula Narváez hizo un llamado a cuidar la democracia y que se debe seguir avanzando en justicia.

“Es muy importante frente a esto hacer un llamado a la responsabilidad de nuestras acciones, sobre todo aquellas personas que tienen un rol público, que es ser cuidadosos con nuestros actos, porque podemos lesionar nuestra democracia, tenemos un llamado que hacer y que llevar en lo concreto que es cuidar nuestra democracia y seguir avanzando en justicia, en verdad y en reparación”, aseveró.

