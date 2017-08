Ex ministra del Sernam, Laura Albornoz: “Rincón naturaliza la violencia contra la mujer al alegar inocencia”

La ex ministra del Sernam Laura Albornoz reiteró sus críticas al diputado Ricardo Rincón debido al caso de maltrato intrafamiliar por el que fue condenado, esto luego de que el fin de semana la Junta Nacional de la Democracia Cristiana respaldara la repostulación al Congreso del parlamentario.

En diálogo con el programa “Una Nueva Mañana” de Cooperativa, la militante de la DC criticó que el actual integrante de la Cámara Baja no haya cumplido la condena que recibió en el año 2003 por agredir a su pareja, consistente en la asistencia obligatoria a terapia psicológica durante seis meses.

“Puedo entender que una persona haya vivido situaciones de violencia, haya sido un agresor, haya rectificado en su vida, pero lo que me parece impresentable es no haber cumplido una sentencia de un tribunal civil en un país donde la violencia ha costado instalarla como un problema social”, dijo Albornoz.

“El no solamente no cumplió con una condena que lo mandaba a un programa de rehabilitación, sino que se ha paseado por los medios de comunicación y el otro día en la Junta Nacional, negando estos hechos, alegando su absoluta inocencia y eso me parece que es naturalizar la violencia contra las mujeres”, añadió la también abogada.

Además, la militante DC abordó un mensaje que envió por su cuenta de Twitter, mientras Rincón concedía una entrevista al programa “Estado Nacional” de TVN, en el cual señalaba que el actual parlamentario solicitó al Sernam que se archivara su caso.

“En 2002 era jefa de gabinete de la subdirectora del Sernam y presencié la cita que él solicitó con la subdirectora, Lissette García. No estuve presente en el almuerzo, pero la información que ella me transmitió como su persona de máxima confianza era lo que sabíamos que iba a suceder, porque días antes nos había llegado la información de la Región de O’Higgins que la víctima había solicitado la orientación, el apoyo del Sernam por esta situación de violencia intrafamiliar”, aseveró.

“Luego cuando fui ministra, estuve distanciada mucho tiempo de la familia Rincón por este motivo, porque era un hecho públicamente conocido en el partido y respecto del cual nadie puede hacer como que viene recién enterándose”, concluyó.