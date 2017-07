Ex ministras del Sernam critican directamente a Rincón por acusación de violencia intrafamiliar

Laura Albornoz acusó al parlamentario de haber solicitado que la acusación en su contra fuera archivada, mientras que Loreto Seguel confirmó que nunca “cumplió con la sanción establecida por la ley”.

Luego que la Junta Nacional DC aprobara la repostulación al Congreso del diputado Ricardo Rincón, quien fue cuestionado por una denuncia de violencia intrafamiliar, las reacciones a este tema no se hicieron esperar.

Entre los cuestionamientos políticos, dos ex ministras del Servicio Nacional de la Mujer se refirieron a la controversia que tiene como protagonista al parlamentario falangista.

La ex secretaria de Estado y militante DC Laura Albornoz indicó vía Twitter: “No eres inocente, fuiste a Sernam en 2002 a pedir que se archivara la denuncia de tu ex pareja. El tiempo pasó, pero no mientas”.

“Ricardo, el tribunal civil te sancionó. No había delito de maltrato habitual porque esa ley se aprobó en 2005. #EresUnFresco”, agregó en la red social Albornoz.

En esa misma línea, la también ex ministra Loreto Seguel indicó que la repostulación de Rincón “es insólita (…) pues nunca cumplió con la sanción establecida por la ley”.

Lo anterior debido a que un tribunal le ordenó al parlamentario someterse a una terapia psicológica tras la denuncia de agresión.

“Lo que espera Chile es que sus líderes sean y parezcan y den el ejemplo en temas tan relevantes y tan dolorosos como los que hoy día viven miles de chilenas en la violencia contra la mujer.”, finalizó Seguel, quien será candidata a diputada por Evópoli.

