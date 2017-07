Felipe Berríos cree que universitarios debieran marchar por niños del Sename

El sacerdote jesuita Felipe Berríos se refirió a la crisis que afecta al Servicio Nacional de Menores (Sename) y afirmó que “aquí todos hemos fallado”, incluidos los distintos gobiernos, la justicia, instituciones, las iglesias y la sociedad en su conjunto. “Algunos tienen más responsabilidades que otros, pero todos nos hicimos los ‘cuchos’”, afirma el sacerdote, quien suscribió junto a otras personas una carta -titulada “Chile sangra por la herida”-, donde pide a las autoridades dar prioridad a los temas de la infancia.

En entrevista con Teletrece, Berríos -quien hoy vive en un campamento en Antofagasta- emplazó directamente a los universitarios a no marchar sólo en función de sus propios intereses, sino también por aquellos que “no tienen voz”. “Sería distinto si los universitarios estuvieran no sólo preocupados de sus propios problemas, sino que también fueran ellos la voz de los que no tienen voz, que en este caso serían los niños del Sename (…) Antiguamente los universitarios salían, por ejemplo, a marchar en apoyo a los mineros. Hoy día sería interesante que ellos también se preocuparan de estos otros sectores”, afirma el sacerdote.

Afirma que “nunca antes en la historia habíamos tenido un grupo de universitarios, de jóvenes, con tantos privilegios. Han nacido con un país creciendo económicamente, con más tecnología, mejor alimentación, más estudios. Tal vez por eso mismo los hemos acostumbrado más al consumo, a solucionar sus problemas, que a fijarse en los demás. Yo creo que ahí hay algo que falla. Siendo chiquillos generosos, capaces de salir a protestar, lo hacen muy centrados en sus propias necesidades y no en las de todo un país”.

Universitarios responden

Consultados por Emol sobre los dichos de Berríos, la presidenta de la Feuc, Sofía Barahona, reconoció que “la responsabilidad por la crisis del Sename es algo que recae sobre toda la sociedad, en su conjunto, y en esto obviamente se incluyen los universitarios, con su capacidad de movilización”. No obstante, remarca que “también existe una responsabilidad importante por parte de la Iglesia, porque, por un lado, existe administración de estos centros por parte de la Iglesia Católica y, por otro, es la organización que mayor poder e influencia tiene en nuestro país”.

Más autocrítico fue el presidente de la federación de la Universidad de Antofagasta (Feuah) y vocero de la Confech, Víctor Tapia, quien afirmó que “el padre tiene algo de razón; hoy día los estudiantes no hemos sabido unificar las demandas, sobre todo con el caso del Sename”.

“En el tema del Sename, que hoy día reventó, no hemos tenido una voz fuerte como estudiantes y tenemos que salir a denunciar y apoyar para que el Estado tenga más herramientas y más financiamiento hacia los menores en nuestro país”, sostiene.