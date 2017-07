Fiscal Pablo Gómez formalizó a los senadores Rossi y Pizarro

El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, ingresó al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, a través de un correo electrónico, la solicitud de formalización contra los senadores Fulvio Rossi (PS) y Jorge Pizarro (DC) en el marco del caso SQM.

De acuerdo a la solicitud, a los parlamentarios se les formularán cargos por facilitación de boletas ideológicamente falsas a la minera no metálica en carácter de consumado y reiterado, con el objetivo de financiar de forma irregular campañas políticas.

En el caso de Pizarro es por la situación de la empresa Ventus Consulting, propiedad de sus hijos, que emitió facturas por 45 millones de pesos entre 2011 y 2012 por supuestas asesorías verbales, lo cual ya tiene formalizado a uno de los hijos del parlamentario.

El senador DC manifestó que “para mí ha sido una sorpresa la formalización, lo único que puedo decir es que he colaborado con la investigación, y como lo dije siempre, desde el inicio, espero que se aclare definitivamente que no se ha cometido ningún delito y eso me tiene absolutamente tranquilo”, en declaraciones reproducidas por Cooperativa.

No obstante, la DC anunció que por esta formalización, la militancia de Pizarro quedará suspendida. Así lo confirmó el propio partido a través de un comunicado en el que se señala que el senador optó por congelar su militancia, “hasta despejar la situación judicial que enfrenta, en cumplimiento de las disposiciones que se aprobaron durante su gestión”. Asimismo, el texto añade que Pizarro manifestó que “no desea que está situación sea utilizada para dañar al PDC”.

Sobre esta decisión se pronunció la candidata presidencial de la DC, Carolina Goic, quien opinó que “lo que corresponde sobre cualquier proceso judicial es que todos dejemos que las instituciones hagan su trabajo libremente y que las personas que están involucradas también tengan derecho al debido proceso, con total transparencia”, sentenció.

Otra reacción fue la del otro candidato a La Moneda, Alejandro Guillier. El abanderado del PR, PS, PPD, PC, IC y Mas, fue uno de los que llamó ayer en la tarde al senador Pizarro a ejercer esta acción, luego de que se confimara su formalización. “Me parece razonable, de todo punto de vista, que una persona que ejerce cargos públicos, y que de alguna manera está cuestionado, suspenda a lo menos su militancia. Eso es lo que me parece correcto”, precisó el candidato.

Rossi

Respecto al senador Rossi, se le imputan 43 millones de pesos que fueron gestionados por su ex asesora Mariela Molina, ya formalizada en esta indagatoria, quien emitió las boletas ideológicamente falsas.

Como en este caso no existe querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de los senadores, ambas defensas alistan la estrategia que seguirán ante la Corte de Apelaciones de Santiago para evitar el desafuero en caso de seguir adelante la acusación por parte de la Fiscalía tras la formalización.

Tras conocer la formalización, el senador publicó en Youtube un video en el que declaró: “Como es de público conocimiento, llevo más de dos años y medio siendo objeto de una exhaustiva investigación por parte del Ministerio Público, en una de las aristas del caso SQM, pese a no haber sido formalizado en la causa, lo que ha implicado que se han vulnerado el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a defenderme”, manifestó a través de una declaración.

Por ello, concluyó diciendo que “encontrándome a tan solo cuatro meses de las elecciones senatoriales, y habiendo esperado durante todo este tiempo un pronunciamiento por parte de la Fiscalía, quiero pedir públicamente al fiscal nacional Jorge Abbott y al fiscal que lleva la causa Pablo Gómez que soliciten al más breve plazo mi desafuero, ya que tengo el legítimo derecho a defenderme en los tribunales de justicia y poder así enfrentar con tranquilidad las próximas elecciones”.