Fiscalía cerró caso Exalmar sin formalizar a Sebastián Piñera

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente cerró ayer la investigación del caso Exalmar, sin levantar cargos en contra del ex Presidente Sebastián Piñera.

El Ministerio Público, a través de un comunicado, dio cuenta que el fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, comunicó a los intervinientes el cierre de la indagatoria.

“Tras nueve meses de investigación, el Ministerio Público llegó a la convicción de que los hechos indagados no son constitutivos de delito” tras darse “por agotadas todas las diligencias decretadas por la Fiscalía y las requeridas por la parte querellante”, explicaron según consignó Cooperativa.

Ante esto, la Fiscalía Oriente pidió al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago audiencia para solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa.

Previo a esta confirmación, La Tercera reveló el correo que envió Guerra a los intervinientes, en el cual comunicó que “con fecha 17 de julio de 2017 de conformidad al artículo 248 del Código Procesal Penal, he resuelto declarar cerrada la investigación”.

Con el sobreseimiento definitivo de la causa, Piñera no podrá ser nuevamente investigado por los hechos que se le atribuyó.

El caso Exalmar se inició hace ocho meses, cuando el diputado comunista Hugo Gutiérrez se querelló contra Piñera por los delitos de negociación incompatible y uso de información privilegiada en relación con la compra de acciones en la empresa pesquera peruana, por parte de Bancard, mientras se llevaba adelante el juicio por el límite marítimo entre Chile y Perú en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Cabe recordar que, en junio pasado, Guerra declaró que “no tenemos elementos como para poder formalizar al ex Presidente Piñera”, lo que podría explicar la decisión comunicada ayer a los intervinientes.

A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario del PC comentó que “¡Piñera se salió con la suya! Y sin entregar NUNCA SUS CORREOS, fiscal Guerra cierra la investigación Caso Exalmar-Dominga”.

Por su parte, el jefe político de la campaña de Piñera, Andrés Chadwick, manifestó que la decisión de la Fiscalía Oriente “significa que, a juicio del Ministerio Público, el ex Presidente Sebastián Piñera es totalmente inocente de los cargos que se le hicieron”.

“Esto confirma, al mismo tiempo, lo que señalamos desde un inicio, que estábamos en presencia de una querella del diputado comunista Hugo Gutiérrez completamente infundada y con cargos falsos”, aseveró el ex ministro en un video difundido por el comando.

Agregó que la querella de Gutiérrez “sólo perseguía un propósito político, electoral, de intentar causar daño a la candidatura de Sebastián Piñera”.

En tanto, el abogado querellante Fernando Monsalve expresó que “a nosotros nos parece que la solicitud de reapertura de la investigación judicial es lo pertinente, sobre todo considerando la gran cantidad de diligencias que el Ministerio Público, en este caso el fiscal Guerra, nunca fue capaz de atreverse a profundizar en esta investigación”.

“Por lo tanto, veremos ante un juez de la República si también hace caso omiso a lo solicitado por esta parte”, concluyó.

