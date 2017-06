Fuertes críticas recibió debate de candidatos de Chile Vamos

El ex Presidente Piñera y el diputado Kast lamentaron “las descalificaciones” que se dieron en el encuentro. Mientras que el senador Ossandón descartó ser “machista” y se disculpó si sus dichos se interpretaron así.

Críticas transversales generó el tono del debate televisivo sostenido la noche del lunes entre los precandidatos de Chile Vamos, Sebastián Piñera (apoyado por RN, la Udi y el Pri), el diputado Felipe Kast (Evópoli) y el senador Manuel José Ossandón (IND), quienes participaron ayer de un foro marcado por duros enfrentamientos e incluso por descalificaciones personales.

De visita en Valdivia, Piñera se refirió al tema al expresar que si bien él tenía la esperanza de “tener un debate de futuro, de ideas de proyectos y soluciones, en que cuidáramos la unidad de nuestro sector, desgraciadamente no fue así y le pido disculpas a los telespectadores. Hubo algunos que no quisieron que fuera así y prefirieron quedarse en el barro, yo estoy profundamente comprometido con la unidad de Chile Vamos”.

“Yo sentí en algún momento que había que contestar, porque habían muchas cosas que no eran verdad y cuando uno deja pasar cosas que no son verdad, la gente puede terminar confundida, por eso contesté, siempre con respeto”, acotó el ex Mandatario.

Más temprano, durante una actividad en que anunció que ya cuentan con una cifra superior a los 80 mil voluntarios por Piñera, el ex ministro y jefe político de la campaña, Andrés Chadwick, se refirió al debate lamentando que “la insistencia también del señor Ossandón durante el debate, de recurrir a descalificaciones y a ataques personales que lo único que traen consigo es causarle daño a nuestro sector político y hacerle el juego a la izquierda, a nuestros adversarios”.

Por su parte, el diputado Kast comentó que “el debate tuvo momentos de descalificaciones que claramente no comparto y dentro de ese ambiente creo que logramos marcar una diferencia”.

Para Kast, si bien “es sano que tengamos la posibilidad de marcar diferencias, el que cae en descalificaciones se achica. Al final del día no creo que sea sano impedir el diálogo, lo que necesitamos es que la ciudadanía ojalá vea el debate y se dé cuenta quiénes están proponiendo ideas y quiénes caen en descalificaciones y que eso se traduzca en intención de votos”.

A su juicio, “claramente del punto de vista nuestro el clima de unidad no cambia en lo más mínimo”, por lo que mantuvo su compromiso de apoyar al candidato que gane.

En tanto, Ossandón se disculpó a través de Twitter por si se mal interpretó alguno de sus dichos del debate, negando ser machista. Esto luego que en el encuentro le expresa a Kast “parece que tu señora te trató mal hoy”.