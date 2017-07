Gobierno se manifestó en contra del “Bus de la libertad”

La ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, declaró que el Ejecutivo no comparte la visión del llamado “Bus de la libertad” que recorrerá Santiago y Valparaíso para denunciar el “adoctrinamiento LGTB en las escuelas”, y afirmó que no han recibido una solicitud formal para el ingreso del vehículo al país.

“El gobierno de Chile no comparte ninguna iniciativa que promueva la intolerancia. Este bus en vez de llamarse el ‘Bus de la libertad’ debiera llamarse el ‘Bus de la intolerancia y el no respeto a los derechos de todos y todas’”, manifestó la ministra.

“Está garantizada la libertad de expresión, en ese sentido nosotros a priori no hemos señalado la prohibición de que este bus ingrese aún cuando debo aclarar que no hay ninguna solicitud hecha en ninguna de las regiones de nuestro país para su ingreso”, agregó.

En tanto, Juan Enrique Pi, presidente de la Fundación Iguales, indicó que aún no conocen el recorrido del polémico vehículo, situación que dificulta la convocatoria a manifestaciones contra la iniciativa.

“No conocemos el recorrido del bus por lo tanto es difícil llamar a una manifestación, lo que sí debemos llamar a las personas que quieran manifestarse para que lo hagan de manera pacífica, no violenta”, explicó.

En tanto, el dirigente del Movilh, Rolando Jiménez dijo que analizan las opciones desde el punto de vista legal amaparados en la ley de extranjería para frenar su ingreso.

“Desde el punto de vista jurídico estamos viendo si la ley de extranjería nos entrega herramientas, porque personas en Chile que no sean residentes sino que extranjeros no tienen derecho a interferir en decisiones políticas, eso está haciendo una organización extranjera que no tiene personalidad jurídica en Chile”, explicó.

El Movilh puntualizó que la próxima semana responderán con el “Bus de la Diversidad”, iniciativa que pretende entregar mensajes a favor de la igualdad.

Denuncian amenazas

En tanto, el presidente del grupo “Padres Objetores” Francisco Fritis, que trae el vehículo al país bajo el lema “Con mis hijos no se metan”, aclaró los trámites para su ingreso al país se realizan desde hace meses, tiempo en el que incluso han recibido amenazas de muerte.

“Han aparecido cuentas falsas, de esas que tienen uno o dos seguidores, mandan una amenaza y la cuenta desaparece, y ya no es una. A varios objetores les han enviado amenazas de muerte con la foto de su casa, a otro le publicaron el número de teléfono fijo y su dirección”, denunció.

Luis Losada, director de campañas de la organización española Citizen GO en Chile, aseveró que “los grupos LGBT que tienen a bien denunciarnos ante la justicia, nosotros estaremos encantados de denunciar y demostrar ante la justicia que a los niños se les está adoctrinando y se les está dando contenidos que son claramente inapropiados para su edad”.

Finalmente, el intendente metropolitano, Claudio Orrego, explicó que mientras este bus respete las normas de la legislación chilena podrá circular. Además informó que quienes quieran manifestarse en contra también podrán hacerlo, pero con respeto.