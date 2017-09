Gobierno se querella por Ley de Seguridad del Estado por bloqueo de taxistas en Aeropuerto de Santiago

El gobierno anunció que se querellará por Ley de Seguridad del Estado contra quienes resulten responsables de la protesta de los taxistas que durante la mañana de este lunes bloquearon las salidas y entradas del Aeropuerto de Santiago.

La movilización del gremio era contra las que denominan “aplicaciones piratas” Uber, Cabify y hasta Easy Taxi.

Al no contar con autorización de la Intendencia Metropolitana, los conductores llevaron sus vehículos hasta el terminal aéreo, bloqueando el tránsito de entrada y salida por más de tres horas, lo que generó que incluso los pasajeros tuvieran que salir a pie desde Nuevo Pudahuel.

El vocero de la multigremial de los taxistas, Francisco Osorio, detalló que “estamos en una condición ya extrema, nuestra economía se ha visto deteriorada de una manera que ya no somos capaces de sostenernos”.

“Desde hoy nos declaramos en movilización permanente. Hoy es el Aeropuerto, mañana puede ser otro punto. Lo que sí no queremos es dañar a la ciudadanía, por eso es que elegimos un punto tan estratégico”, indicó.

Consultado sobre el efecto para los pasajeros del aeropuerto, Osorio dijo que “el efecto en el aeropuerto es mínimo, porque acá la esencia del traslado no es laboral, más que nada es turístico”.

De hecho, producto de la manifestación seis vuelos sufrieron retrasos en sus salidas, tres nacionales y tres internacionales.

Con grúas y personal de Fuerzas Especiales, Carabineros procedió a retirar alrededor de cinco vehículos que estaban sin sus choferes para despejar la vía y normalizar el tránsito, generándose congestión también en la Ruta 68.

