Gobierno se querellará por nuevo atentado incendiario en La Araucanía

El gobierno anunció este sábado que presentará una querella en contra de quienes resulten responsables del atentado incendiario que se registró en La Araucanía y que dejó 18 camiones quemados.

“Como gobierno condenamos de manera decidida todo acto de violencia que suceda en esa región del país o en cualquier parte”, dijo la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Paula Narváez.

La secretaria de Estado precisó que “respecto de ese acto específico, el gobierno ha decidido querellarse. Hay un trabajo que se está haciendo coordinado con las autoridades policiales, también con el Ministerio Público en esa región para que luego de la tipificación del delito que haga el Ministerio Público, el Ministerio de Interior se querelle de acuerdo con aquello”.

Según informó el corresponsal de Radio Cooperativa en la Región de La Araucanía, Claudio Arévalo, el Ministerio Público tipificó el delito como terrorista.

De los 18 camiones siniestrados, 13 camiones quedaron totalmente destruidos y cinco con daños parciales.

En paralelo, se espera que próximamente el gobernador de la provincia de Cautín, Ricardo Chancerel, se reúna con representantes de camioneros del sur e incluso con la intendenta de La Araucanía, Nora Barrientos.

Durante la tarde de este sábado el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía de Castro, emitió un comunicado condenando el atentado.

“Como SNA condenamos categóricamente este nuevo atentado que terminó con 18 camiones quemados. Esta nueva expresión de violencia no es otra cosa que terrorismo”, dice la nota.

“La permanente ocurrencia de estos delitos obligan a que las autoridades se hagan cargo de esta realidad en el Plan Araucanía, pues es deber del Estado resguardar la seguridad y garantizar la paz social que muchos de nuestros compatriotas tanto anhelan. No es posible que sigan esperando indefinidamente a que se restablezca el Estado de Derecho”, concluye Ariztía.

Por su parte, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Chile Transporte y Tresmontes Lucchetti condenaron en un comunicado conjunto los hechos. El presidente del gremio, Bernardo Larraín, señaló que “nos parece preocupante que hechos como éste sigan ocurriendo en la Región de La Araucanía”, lamentó.

Además, Larraín emplazó al gobierno y la oposición a que “el debate no se centre exclusivamente en cómo se tipifica este atentado, sino que en adoptar las medidas definitivas para asegurar lo mínimo que se espera de un Estado: que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida en paz y con garantías de seguridad. Es lo que pide la gran mayoría de quienes viven en la Araucanía”, dijo.

