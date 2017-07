Goic reconoce por primera vez que “la DC está fuera de la Nueva Mayoría”

La senadora y candidata presidencial afirmó que la vinculación se dará hasta el término de este gobierno, ya que a su juicio “con la negativa de pactar con la DC se cierra un ciclo político”.

Si bien las señales eran notorias desde hace tiempo, nunca hubo una afirmación más rotunda que la entregada ayer. La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, horas antes de la junta nacional de la falange ofreció una entrevista a El Mercurio de Valparaíso, en la que ante la consulta de “¿la DC ya se siente fuera de la Nueva Mayoría?” respondió “Sí, evidentemente; ya estamos fuera de la Nueva Mayoría”, reconoció.

“Con la negativa de pactar con la DC se cierra un ciclo político”, aseguró la timonel de la falange, al tiempo que dijo que la meta del partido es convertirse en “el actor” que logre re articular “de manera dialogante, un nuevo referente”, en el centro político, según publicó El Mostrador.

“Creo que la definición de la Nueva Mayoría de no ir en el pacto con nosotros es bastante gráfica respecto de nuestra situación en la Nueva Mayoría. Y lo hemos dicho: la Nueva Mayoría es un acuerdo programático con fecha de término, y eso será cuando termine este gobierno”, desarrolló Goic.

La senadora por Magallanes fue tajante al afirmar que “nuestros aliados naturales de convergencia y de trabajo fueron claros en desechar la posibilidad de ir con la DC. Cualquier otro acuerdo es sólo instrumental, pero eso va a ser parte del análisis que tengamos en la junta. Me gustaría una alternativa donde la DC pueda fortalecer su proyecto político y su identidad (…) una nueva DC que rearticule un proyecto político y, para eso, me gustaría que, más que acuerdos instrumentales, se actuara desde la convicción y recuperando la mística”, insistió.

“La decisión de no pactar con la DC de parte del resto de los partidos estaba tomada. De alguna manera nos hicieron creer que había disposición, cuando en la práctica nunca la hubo. Hubiera sido mejor que esto se hubiera planteado desde el inicio y haber sincerado las cartas. Tengo la tranquilidad de que estuvimos dispuestos hasta el último día en acercamientos. Incluso con una propuesta concreta con el PRSD. Su negativa ha quedado de manifiesto esta semana”, criticó la candidata.

Tensión con Rincón

No es el único problema que afronta Carolina Goic, ya que su postura en contra de la reelección como diputado por el Maule de Ricardo Rincón, acusado por un caso de violencia intrafamiliar, también genera controversias al interior del partido. Y una de las que la criticó públicamente fue la ex ministra y ex senadora Ximena Rincón, hermana del diputado, quien dijo que Goic está “mal asesorada”.

“La verdad es que como lo dijo un diputado por ahí, yo estoy absolutamente de acuerdo en que nadie que haya tenido una condena, sea candidato, es lo que corresponde. Como no es el caso del diputado Rincón y tiene la aprobación unánime de la Sexta Región -¡unánime!- la verdad es que no creo que esté en el panorama de la junta”, afirmó Rincón al diario La Segunda.

Al mismo tiempo dijo que la senadora Goic, quien anunció que a partir de agosto suspenderá su cargo como presidenta del partido para abocarse de lleno a su campaña presidencial, “está mal informada y mal asesorada y no ha visto los documentos. Entonces ha opinado de lo que le han informado. Creo que hay que pedirle cuenta a sus asesores, no a ella”.

Finalmente, la ex ministra afirmó que “ella (Goic) no es abogada, no tiene por qué conocer los procedimientos, los términos, las pruebas y lo que fue este caso”.