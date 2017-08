Guillier inscribe su candidatura ante el Servel asegurando que “hemos cumplido con el doble de las firmas requeridas”

En un acto en el que acudieron más de 3 mil adherentes, el senador independiente Alejandro Guillier inscribió su candidatura presidencial ante el Servicio Electoral, tras reunir las 33 mil firmas exigidas por la ley. Acompañado por batucadas y una larga caravana en una caminata desde el mercado Tirso de Molina, donde almorzó con un grupo de simpatizantes, el periodista anunció que en total su equipo de campaña logró superar las 60 mil firmas en todo el país. “Hemos cumplido esta tarea con el doble de las firmas requeridas”, recalcó el ahora candidato, según publicó Emol.

“Más de 61 mil chilenos y chilenas entramos al Servel para inscribir esta candidatura de un independiente a la Presidencia de la República. Les doy el agradecimiento a todos ustedes, desde Putre a Cabo de Hornos han creído en nosotros”, agregó Guillier en una tarima apostada al lado del Servel. Guillier hizo una reseña especial a los partidos diciendo que “son necesarios para gobernar”, pero resaltó que éstos no son solo los que se ven en televisión, sino que también los dirigentes sociales. “A ellos los invito a ser parte de esta campaña y nuestro futuro gobierno”, dijo entre aplausos. Le pido a los partidos políticos que me apoyan: “Chile se merece mejores políticos”, subrayó. En su discurso, el abanderado de la Nueva Mayoría también reafirmó su compromiso con continuar con la gratuidad universal en la educación, implementada por la Presidenta Michelle Bachelet.

El senador apoyado por los seis de los siete partidos de la Nueva Mayoría -menos la DC- optó por alza su candidatura como independiente luego que el bloque no realizó primarias. Justamente, los presidentes de los partidos Ernesto Velasco (PR), Alvaro Elizalde (PS), Guillermo Tellier (PC) y Gonzalo Navarrete (PPD), ingresaron junto a Guillier a las oficinas del Servel. Previamente, a las 13,30 horas, el senador llegó al mercado Tirso de Molina, en Recoleta, para participar en un almuerzo con parte de su equipo de campaña y simpatizantes. Entre los participantes del almuerzo, que incluyó cazuela y arroz con carne al jugo, se contaron el ex arquero de Colo Colo Daniel Morón, el humorista Rodrigo Salinas y el actor Adriano Castillo.

Llaman a Piñera a “aprender a ser más humilde”

En medio de la celebración que se produjo fuera de las oficinas del Servel el comando de Guillier criticó al ex Mandatario Sebastián Piñera quien deslizó que podría ganar directamente en las elecciones de noviembre. “No sé quién va a estar en segunda vuelta. Si es que hay segunda vuelta”, dijo el representante de Chile Vamos al ser consultado sobre el proceso que hoy vivió el periodista. “Yo creo que Sebastián Piñera tiene que aprender a ser un poco más humilde. Sabemos que en su mundo eso no es algo que se utilice mucho. Sabemos que sus ideas y en sus conceptos probablemente el valor de la humildad no sea lo que está más presente, pero le podemos decir a Sebastián Piñera y todos quienes hoy día nos miran desde el frente que acá sí va a haber una demostración de fuerza”, apuntó la vocera del comando de Guillier, diputada Karol Cariola (PC).