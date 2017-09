Guillier pidió a comité que se pronuncie sobre todas las asesorías externas que ha recibido

“No tengo nada que esconder”, afirmó el candidato presidencial.

Tras conocerse informes elaborados por sus asesores legislativos con textos supuestamente “plagiados” del sitio web del Congreso, el senador y candidato presidencial Alejandro Guillier pidió al Comité de Auditoría Parlamentaria que se pronuncie sobre todas las asesorías externas que él ha recibido.

En la carta enviada formalmente este miércoles al mencionado comité, el parlamentario solicita el pronunciamiento no sólo sobre los cuestionados informes, sino que también respecto a todas las asesorías externas que ha recibido y pagado desde que asumió en marzo de 2014 en la Cámara Alta.

“No tengo nada que esconder”, recalcó en su cuenta de Twitter al mostrar la misiva.

Además, en una actividad de campaña, descartó haber pagado por asesorías verbales: “No son verbales. Precisamente ése es el propósito de demostrar que la prensa está manejando información confusa, no verificada, y ha generado una opinión equivocada de este asunto”.

“Las preguntas ya tienen una tendencia, entonces van distorsionando cada vez más este asunto. Hay una Comisión de Auditoría seria, además le voy a entregar (la información) a la Comisión de Etica, ¿qué más quieren? No voy a estar contestando a los supuestos de algún periodista que ‘cree que esto’ o que ‘piensa que esto’”, dijo en una actividad de campaña arremetiendo contra los medios de prensa.

Goic: “No le corresponde al gobierno pronunciarse”

Por su parte, la candidata presidencial y timonel DC, senadora Carolina Goic, comentó que no corresponde al gobierno referirse a este tema, luego que la ministra Paula Narváez (PS) destacara que Guillier “ha dado explicaciones”.

“A mí me parece que es el propio senador Guillier quien tiene los antecedentes, y así como lo hizo el día de ayer, no me cabe duda de que va a seguir entregando todos los antecedentes que sean necesarios para clarificar la situación”, expresó Goic.

La parlamentaria planteó que “cada senador es responsable de lo que hace respecto de uso de sus asignaciones, y no le corresponde al gobierno pronunciarse en algo donde, probablemente, ni siquiera tiene todos los antecedentes”.

Consejo de Asignaciones Parlamentarias

En tanto, este miércoles se reunió en la sede del ex Congreso en Santiago el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, quienes son los encargados de dictar las reglas a lo que se tiene que hacer con estas asignaciones que, por ejemplo, Guillier usó para pagar a sus asesores legislativos por los cuestionados informes.

Aunque el consejo establezca las reglas, el presidente de la instancia, Sergio Páez, explicó que “el Consejo no tiene funciones fiscalizadoras, está absolutamente fuera de sus normas”.

“El Consejo no tiene nada que ver con la fiscalización de cómo se gastan esas asignaciones. Nosotros fijamos los criterios de uso y los montos, y de ahí pasa de nuestro control. Eso va a las comisiones de Etica de las corporaciones y a las auditorías, que son organismos independientes que también están normados por las reglas del Congreso Nacional, de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso”, agregó.

Indicó que corresponde a la Comisión de Etica del Senado la que debe dirimir la situación, instancia presidida por el Udi Hernán Larraín y de la cual Guillier es uno de sus cinco integrantes.