Guillier responde a polémica por cuestionados informes: “Todo está auditado y es público”

El senador explicó los documentos de asesorías elaborados con datos copiados del sitio web del Congreso.

El senador y candidato presidencial Alejandro Guillier respondió a la información conocida este martes respecto de la existencia de informes elaborados por sus asesores legislativos con textos supuestamente “plagiados” del sitio web del Congreso.

“Ustedes saben que yo soy senador independiente. Los senadores, cuando pertenecen a partidos, se distribuyen en las distintas comisiones y, además, tienen equipos técnicos que van informando al senador que está en determinadas comisiones lo que pasa en otras comisiones donde él no participa. Por lo tanto, yo generé una pequeña red de gente que trabaja y que me va informando de lo que va ocurriendo en otras comisiones que, para mí, son especialmente interesantes”, explicó Guillier en un punto de prensa.

“Obviamente, cuando no puedo concurrir a una Comisión de Energía o Minería, o a una reunión de la Comisión de Educación o de Salud, hay gente que me reporta qué se discutió en esas sesiones, y lo único que hacen es que me agregan una observación -a veces a borde o a final del documento, o a veces me lo subrayan- donde me dicen: ‘Ponga atención en esto que se está discutiendo’. Además me hacen otros estudios comparados de otros países, cómo se legislan esas materias…”, precisó el candidato presidencial a raíz de la publicación de la Radio Bio bío.

“Comprenderán que yo no me puedo leer todo lo que pasa en el Congreso”, continuó Guillier, señalando que esta “red” la generó luego de la controversia que se produjo cuando, en marzo del año pasado, reconoció que le habían pasado “un gol” en el trámite de la norma anti filtraciones.

“A raíz de un problema en un proyecto de ley donde me sentí sorprendido por una información que no manejaba, hoy día somos mucho más rigurosos. Mi equipo técnico es muy chiquito y me acompaña a las comisiones de las que yo soy miembro. Por lo tanto, cuando hay comisiones que están discutiendo proyectos que, para mí son relevantes y no tengo posibilidades de asistir, ellos me van entregando reportes, informando lo que hay, y lo que hacen simplemente es observar los puntos que me deberían importar”, especificó.

“Es una necesidad que yo tengo como independiente para poder saber lo que pasa en comisiones en las cuales yo no participo. Eso se le informó a Radio Bio bío y le pediría (a la emisora) que extendiera toda la información, que entreguen el informe completo, y si algún medio de comunicación tiene alguna curiosidad, esta información es pública, está en el Senado y además es auditada, no hay nada ahí que no haya pasado por los controles que hay en el Senado. Todas las asesorías, los informes de asesorías y los materiales que se nos entregan quedan a disposición de la ciudadanía”, resaltó.

Este trabajo “por supuesto que se paga, se paga legalmente, de acuerdo a inscripción en el Congreso”, remató el aspirante a La Moneda.

Piñera: “Se debe investigar”

El tema fue comentado también por Sebastián Piñera, quien si bien señaló que no “prejuzga” a Guillier, cree que los informes de Guillier deben ser investigados.

“Yo siempre he dicho que no hay que prejuzgar, que las cosas se deben investigar en forma seria y responsable. Por tanto, que se investigue esta situación, y cuando tengamos todos los antecedentes, podremos dar una opinión más de fondo”, dijo el candidato de Chile Vamos.

“Algunos senadores han planteado -y corresponde- que este tipo de cosas las conozca la Comisión de etica (de la Cámara Alta), y si hay alguna denuncia ante la Justicia, la conozca el Poder Judicial”, agregó Piñera.

“Los senadores necesitan asesorías y necesitan informes para cumplir bien con su labor legislativa, pero una cosa es aquello que es necesario para cumplir la labor legislativa, y otra cosa es mal utilizar los recursos públicos con otros propósitos. En el caso del senador Guillier, yo no tengo los antecedentes, no lo voy a prejuzgar, pero sí creo que se debe investigar”, remarcó el ex Mandatario tras participar en un foro organizado por la Sofofa: “Yo sí creo que es importante que hagamos un esfuerzo muy grande por garantizar el buen uso de los recursos públicos”.

“Hay dos items: uno son asesorías externas y otro es personal que tenemos contratado de manera más permanente”, planteó.

Cuestionamientos

El referido reportaje de la Radio Bío Bío consigna que desde marzo de 2016 Alejandro Guillier ha pagado, con cargo a las asignaciones parlamentarias, “casi 19 millones de pesos” a la sociedad Beltrán Asociados Spa, del abogado Omar Beltrán Valle.

La nota consigna, citando al equipo del senador, que la mayor parte de la labor de este abogado constituye una “asesoría integral”, materializada en conversaciones telefónicas y apoyo presencial, pero hay “cuatro minutas” elaboradas “entre marzo y junio de este año” cuyo contenido “es copia íntegra de la información gratuita disponible en el sitio web del Congreso”.