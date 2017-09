“Hay que creerle al general Oviedo”

El ministro del Interior, Mario Fernández (DC), dijo este martes que “hay que creerle” al comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, cuando señala que la institución ha entregado a la justicia toda la información de la que dispone respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

“El Ejército ha sido el más importante colaborador con los tribunales”, dijo Oviedo ayer en Linares, en el contexto de la conmemoración de los 44 años del golpe militar.

“Con mucho orgullo podemos decir que no tenemos ningún requerimiento pendiente de parte de los ministros en visita de las causas que se llevan en cuanto a derechos humanos”, señaló el general, subrayando que “no hay ninguna restricción de entrega de información que el Ejército dispone y eso se puede acreditar en todos los procesos que hoy se llevan adelante”.

“Hay que creerle que

no tiene información”

“Hay que creer lo que dicen”, señaló en La Moneda el ministro Fernández, que, al ser interrogado por las suspicacias de actores como el abogado Luciano Fouillioux, comentó: “Cada persona puede opinar lo que quiera, pero yo estoy señalando que si el general Oviedo señala que la institución no tiene información, hay que creerle”.

El jefe del gabinete ministerial se cuadró además con la reflexión “generacional” que planteó Oviedo respecto de las responsabilidades materiales y de mando en los referidos procesos.

“El general Oviedo señaló que el año 73 él era estudiante de primero medio, entendiendo por tal que hay otras generaciones a cargo de las instituciones (…) y hay que creerle que no tiene información”, insistió.

Gómez respalda a Fernández

El ministro de Defensa, José Antonio Gómez, respaldó estos conceptos, al señalar que “todo lo que ha significado información de los tribunales de Justicia se ha entregado de la manera más oportuna”.

“Hemos creado dentro del Ministerio de Defensa una Unidad de Derechos Humanos que está dirigida por el ex ministro de la Corte de Apelaciones (Alejandro) Solís. Por lo tanto, todo lo que tengamos que informar desde el punto de vista de los antecedentes que existen en las Fuerzas Armadas, se está haciendo”, indicó.

“Se han contestado cientos -si no miles- de oficios a cada ministro (en visita) que nos ha solicitado información”, subrayó Gómez.

Relacionado