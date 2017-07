Kast: “Si no votan por nosotros no importa, pero vayan a votar”

Felipe Kast (A-2 en la cédula de votación) valoró el apoyo que su candidatura ha tenido en algunas mesas del exterior, pero llamó a los chilenos a seguir acudiendo a las urnas, incluso luego de la final de la Copa Confederaciones, en que jugará La Roja.

“Si no votan por nosotros, no importa, pero vayan a votar. Hoy tiene que ganar Chile y eso es con la buena política. Esto no se trata de andar descalificando a otros”, instó.

Kast llegó a votar acompañado de su esposa Emelia Puga, de nacionalidad cubana.

Antes de marcar la papeleta pidió unidad a Chile Vamos, pues “los que descalifican se achican. Estamos muy confiados con la votación, hay entusiasmo”.